iPhone 16 Pro Max z lepszą baterią. Apple stawia na zmiany

iPhone 16 Pro Max to flagowiec Apple na 2024 r. W sieci pojawiły się nowe informacje o smartfonie. Mówią one o tym, że pod obudową telefonu znajdzie się lepsza bateria o większej pojemności. W ten sposób iPhone 16 Pro Max powinien zapewnić odczuwalnie dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora.

iPhone 16 Pro Max to smartfon, który zostanie zaprezentowany już za kilka tygodni. Powinno to nastąpić w pierwszej połowie września. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje związane z baterią. Te można podsumować krótko. Powinna ona być po prostu lepsza. Jakie zmiany przygotowuje producent?

Lepsza bateria w iPhone 16 Pro Max

Zacznijmy od tego, że od 2027 r. Unia Europejska wprowadzi w życie nowe przepisy związane z bateriami umieszczanymi w telefonach. Akumulatory mają być prostsze w wymianie. Do tego stopnia, że poradzi sobie z tym każdy użytkownik i nie ma to być tak skomplikowany proces jak obecnie. Apple wie, że takie zmiany są w drodze i przygotowuje się do nich już teraz.

iPhone 16 Pro Max to flagowiec Apple, który co prawda nie będzie miał jeszcze łatwo wymiennej baterii, ale i tak czekają ją zmiany, które finalnie uproszczą taki proces. Jakiś czas temu do sieci przedostało się zdjęcie widoczne niżej. Prezentuje ono nowy akumulator dla tegorocznego telefonu z logo nadgryzionego jabłka. Jak nietrudno zauważyć, jest on zamknięty w metalowej obudowie. Po co to zrobiono?

iPhone 16 Pro Max z lepszą baterią.

Wspomniana obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej i ma to m.in. uprościć wymianę baterii. Jest ona w kształcie litery L i składa się z dwóch części. Jednak po ich zamknięciu w obudowę proces wyjmowania jest prostszy.

Apple stawia na zmiany w modelu iPhone 16 Pro Max

Smartfon iPhone 16 Pro Max to także inne zmiany związane z baterią, które skutkują tym, że jest ona po prostu lepsza. Taka konstrukcja akumulatora to nie tylko uproszczenie w wymianie, czego domaga się UE. Apple w ten sposób upiekło dwie pieczenie na jednym ogniu.

Bateria telefonu jest lepsza również za sprawą zwiększenia gęstości o około 5-10 proc. Pozwoli to na stosowanie pojemniejszych akumulatorów bez potrzeby zwiększania ich rozmiarów, a co za tym idzie, wydłuży się również czas pracy na jednym naładowaniu. Przy okazji zostają spełnione wymogi dotyczące bezpieczeństwa.

W ten sposób producent osiągnął jednocześnie dwa cele. Tutaj warto jednak mieć na uwadze, że iPhone 16 Pro Max będzie nieco większy względem poprzednika. Apple zdecydowało się na inne zmiany, które obejmują m.in. przekątną wyświetlacza. Ekran stanie się o 0,2 cala większy i to wpłynie na gabaryty całej konstrukcji telefonu, choć nie w jakiś drastyczny sposób, co mogliśmy już zobaczyć na zdjęciach prezentujących makiety urządzenia.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla głośnika HomePod

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło, fot. otwierające: iFixit