iOS 19, macOS 16, watchOS 12 i visionOS 3 na etapie prac. Kiedy aktualizacja?

iOS 19, macOS 16, watchOS 12 oraz visionOS 3 to nowe oprogramowanie Apple, które nie zostanie udostępnione w krótkim czasie. Wszak we wrześniu spodziewamy się systemów operacyjnych, które pokazano w trakcie WWDC24 i obecnie znajdujących się na etapie beta testów. Tymczasem pierwsze informacje o przyszłorocznych aktualizacjach uzyskał niezastąpiony Mark Gurman z Bloomberga.

Apple rozpoczęło prace nad iOS 19, macOS 16 i watchOS 12

Gurman twierdzi, powołując się na własne źródła bliskie planom Apple, że firma rozpoczęła już wstępne prace nad nowymi systemami operacyjnymi. Czy to jednak kogoś dziwi? Biorąc pod uwagę, jak bardzo jest to złożony proces, to pewnie nie.

Pamiętajmy, że gigant z Cupertino ma już rozplanowany harmonogram prac nad tegorocznym oprogramowaniem. I choć wszystkie funkcje nie pojawią się od razu we wrześniu, a dopiero wraz z pomniejszymi aktualizacjami, jak na przykład iOS 18.1, 18.2 itd., tak firma może już zacząć myśleć nad nowymi funkcjami, które wprowadzi dopiero do własnego oprogramowania w 2025 r., co też jest powiązane z warstwą sprzętową.

Źródło informacji ujawniło nazwy kodowe nowych systemów operacyjnych, pod którymi rozwija je Apple. Są to:

iOS 19 – Luck

macOS 16 – Cheer

watchOS 12 – Nepali

visionOS 3 – Discovery

visionOS 3 z Apple Intelligence dla Vision Pro

Aktualizacja visionOS 3 może wnieść do Vision Pro pakiet funkcji Apple Intelligence, co firma obecnie mocno bierze pod uwagę. W tym roku dostępność ograniczono do iPhone’ów 15 Pro oraz Maców i iPadów z czipami M1 lub nowszymi. W przyszłym roku funkcje te mogą trafić do gogli.

W przypadku HomePodów nie ma takich planów. Ich udział na rynku jest zbyt mały, a ponadto mają niewielki rozmiar pamięci RAM. To znacząco utrudniłoby przystosowanie Apple Intelligence do działania. Poza tym mała popularność tej kategorii sprzętowej sprawia, że firma nie widzi w tym większego sensu.

Kiedy aktualizacja iOS 19 i macOS 16?

Apple zaprezentuje systemy iOS 19, macOS 16, watchOS 12 oraz visionOS 3 (wraz z tvOS i iPadOS 19) w czerwcu, w trakcie konferencji WWDC25. Jej dokładny termin nie jest na razie znany. Potem oprogramowanie trafi w ręce deweloperów, a publiczny program pilotażowy rozpocznie się pewnie w lipcu.

Sfinalizowana aktualizacja iOS 19 dla iPhone’ów powinno być gotowa we wrześniu. Podobnie będzie z pozostałymi systemami operacyjnymi. Jest jednak zbyt wcześnie, aby mówić o nowościach. Te zaczniemy poznawać pewnie dopiero w przyszłym roku.

źródło