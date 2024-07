iOS 18 beta 3. Kiedy Apple udostępni nową aktualizację dla iPhone’ów?

iOS 18 beta 3 to nadchodząca aktualizacja poglądowej wersji nowego systemu operacyjnego dla iPhone’ów. Kiedy Apple udostępni ją do testów? Co z publicznym programem pilotażowym? Pewne odpowiedzi już znamy. Poza tym spodziewajmy się, że w iOS 18 beta 3 zostaną wprowadzone kolejne nowości, a na tym nie koniec.

iOS 18 beta 3 to już trzecie wydanie poglądowe nowego oprogramowania dla iPhone’ów, którego program pilotażowy uruchomiono w czerwcu. Kilka dni temu deweloperzy otrzymali drugą wersję testową. Wprowadzono w niej kilka ciekawych nowości. Kiedy pojawi się nowa aktualizacja?

Kiedy aktualizacja iOS 18 beta 3?

Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy zostanie udostępniona aktualizacja iOS 18 beta 3, to konkretnej odpowiedzi na to pytanie na razie nie ma, bo producent takich informacji nie ujawnia. Wiemy jednak, jak to u Apple wyglądało przed laty.

Zacznijmy od tego, że pierwsza wersja deweloperska iOS 18 beta została udostępniona tego samego dnia, co pokaz otwierający WWDC24. Nastąpiło to 10 czerwca. W przeszłości drugie i trzecie edycje poglądowych systemów dla iPhone’ów dzieliły 1-2 tygodnie. Co to oznacza?

Apple może udostępnić deweloperską wersję iOS 18 beta 3 już w przyszłym tygodniu. Może to nawet nastąpić w najbliższy poniedziałek. Oczywiście nie można wykluczyć, że poczekamy nieco dłużej. I może to być nawet jeden tydzień. W każdym razie powinno to nastąpić w tym okresie.

Kiedy Apple uruchomi publiczny program pilotażowy?

Wielu właścicieli iPhone’ów czeka na publiczną betę iOS 18, która to nadal nie jest dostępna. W trakcie WWDC24 Apple przekazało, że publiczny program pilotażowy wystartuje w lipcu. Dokładnego terminu nie podano, ale domyślamy się, że będzie to pierwsza połowa przyszłego miesiąca.

Pierwszą wersją dostępną w ramach publicznego programu pilotażowego prawdopodobnie będzie więc iOS 18 beta 3 dla deweloperów. Obie edycje software będzie pewnie dzielić kilka dni. Zobrazujmy to na przykładzie.

Załóżmy, że deweloperzy otrzymają iOS 18 beta 3 już w poniedziałek. Publiczny program pilotażowy mógłby wtedy ruszyć jeszcze w tym samym tygodniu, czyli na przykład w czwartek lub piątek. Maksymalnie nie będzie to dłużej niż tydzień.

iOS 18 beta 3 wprowadzi na iPhone’ach nowości

Wraz z iOS 18 beta 3 z pewnością nie zabraknie nowości. W drugiej becie dodano dwie wyczekiwane funkcje i były to iPhone Mirroring oraz udostępnianie ekranu w Shareplay. Natomiast nadal czekamy na pakiet funkcji AI Apple Intelligence.

W trzeciej becie oprogramowanie nie powinno zabraknąć także wielu pomniejszych nowości i zmian, które Apple wprowadziło w poprzedniej kompilacji. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w nieco cierpliwości i czekać na ruch producenta.

