iOS 18 beta 2 i macOS Sequoia beta 2. Nowości oraz zmiany

iOS 18 beta 2 i macOS Sequoia beta 2 to dwie nowe aktualizacje dla nowych systemów operacyjnych, które do testów udostępniło Apple. Co nowego tu znajdziemy? W drugich betach iOS 18 oraz macOS Sequoia są zmiany i nowości. Wśród nich jest funkcja iPhone Mirroring, co pozwala na klonowanie obrazu z telefonu na Macu.

iOS 18 beta 2 i macOS Sequoia beta 2 zostały udostępnione zgodnie z zapowiedziami. Już wcześniej Apple przekazało, że w tych wydaniach zostaną wprowadzone dwie ważne nowości, które zapowiedziano w trakcie WWDC24. Mowa o iPhone Mirroring oraz udostępnianiu ekranu poprzez Shareplay. Jakie jeszcze zmiany tu znajdziemy?

Nowości z iOS 18 beta 2 oraz macOS Sequoia beta 2

Apple w aktualizacjach iOS 18 beta 2 oraz macOS Sequoia beta 2 wprowadza dwie istotne nowości. Są to:

iPhone Mirroring – funkcja pozwala na klonowanie ekranu z telefonu bezpośrednio na Macu z nowym systemem. Możliwe to jest, gdy oba urządzenia znajdują się blisko siebie i są spełnione jeszcze pewne wymagania.

Udostępnianie ekranu poprzez Shareplay – w ten sposób użytkownicy mogą udostępniać zawartość z własnego urządzenia innej osobie. Funkcja przyda się na przykład w momencie, gdy będziemy chcieli uzyskać pomoc lub udzielić jej komuś innemu.

Nowości w iOS 18 beta 2 i macOS Sequoia beta 2 nie brakuje

Apple w iOS 18 beta 2 wprowadziło także inne zmiany

Na tym nie koniec, bo nowości w aktualizacji iOS 18 beta 2 jest znacznie więcej. Są również pomniejsze zmiany, które wprowadziło Apple. Co nowego się pojawia?

Na ekranie domowym dodano nową ikonę dla App Store, która zmienia się w trybie ciemnym. Jest też nowy przełącznik do przyciemniania tapety. Przy okazji dostrzeżono widżet z Portfela dla powiązanych kart, ale na razie nie jest to jeszcze funkcjonalne rozwiązanie.

Przy okazji są też pewne zmiany dotyczące rynków Unii Europejskiej, gdzie Apple musiało stworzyć rozwiązania spełniające kryteria nakreślone w DMA (Digital Market Acts). Dotyczy to m.in. alternatywnych dla App Store sklepów z aplikacjami oraz metod płatności. Początkowo część z tych nowości w krajach członkowskich wprowadzono wraz z aktualizacją iOS 17.4. Teraz Apple rozszerza to również o iPady wraz z iPadOS 18.

Złą informacją jest to, że iPhone Mirroring oraz udostępnianie ekranu w Shareplay to funkcje, które w tym roku nie pojawią się na terenie Unii Europejskiej. Podobnie będzie z pakietem AI Apple Intelligence. Firma obawia się w związku z przepisami DMA, a co za tym idzie, ewentualnych konsekwencji w postaci kar finansowych, które mogłaby nałożyć UE. Dla użytkowników w Polsce będzie to spory cios, ale nie pozostaje nic innego, jak tylko się z tym pogodzić i wierzyć, że uda się odpowiednio dostosować te rozwiązania pod kątem lokalnych rynków w przyszłym roku. W obecnym jest to mało prawdopodobne.

