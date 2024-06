Apple udostępni iOS 18 beta 2 i wprowadzi dwie nowości

iOS 18 beta 2 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów, która zbliża się wielkimi krokami. Co nowego tu znajdziemy? Apple ujawniło część nowości. Uaktualnienie iOS 18 beta 2 wprowadza dwie wyczekiwane funkcje, które firma zapowiedziała w trakcie czerwcowej konferencji WWDC24.

iOS 18 beta 2 to nowa aktualizacja poglądowej wersji oprogramowania, która wkrótce będzie dostępna do testów. Apple przekazało, że planuje ją udostępnić w najbliższy poniedziałek. Nastąpi to więc po dwóch tygodniach od pierwszej edycji testowej, która w ręce deweloperów trafiła 10 czerwca. Co nowego tu znajdziemy? Firma ujawniła już dwie z nadchodzących nowości.

Co nowego w iOS 18 beta 2

Aktualizacja iOS 18 beta 2 wprowadza dwie nowości, które Apple nie udostępniło do testów w pierwszej becie. Są to dwie funkcje:

iPhone Mirroring – nowość, która pozwala użytkownikom telefonów z iOS 18 na wyświetlanie zawartości ekranu smartfona bezpośrednio na wyświetlaczu komputera Mac z systemem macOS Sequoia. Spodziewajmy się więc, że obsługa tego narzędzia zostanie dodana również w drugiej aktualizacji nowego oprogramowania dla Maców.

– nowość, która pozwala użytkownikom telefonów z iOS 18 na wyświetlanie zawartości ekranu smartfona bezpośrednio na wyświetlaczu komputera Mac z systemem macOS Sequoia. Spodziewajmy się więc, że obsługa tego narzędzia zostanie dodana również w drugiej aktualizacji nowego oprogramowania dla Maców. Udostępnianie ekranu w SharePlay – Apple rozbudowuje to narzędzie o dodatkową funkcję. Wraz z iOS 18 beta 2 użytkownicy iPhone’ów będą mogli udostępniać własny ekran innej osobie i w ten sposób na przykład liczyć na ich pomoc w rozwiązaniu jakiegoś problemu.

iOS 18 beta 2 wprowadzi dwie ważne nowości

Oczywiście wraz z iOS 18 beta 2 na iPhone’ach pojawi się więcej nowości, których to firma na razie nie wymieniła. Część z nich będą stanowiły pomniejsze zmiany i modyfikacje. Na pakiet funkcji AI Apple Intelligence trzeba będzie poczekać dłużej.

Pewne nowości z aktualizacji iOS 18 beta 2 nie w EU

Niestety nie wszystkie nowości szykowane przez firmę zostaną wprowadzone w tym roku w krajach Unii Europejskiej. Producent obawia się przepisów DMA i dlatego wybiera bezpieczniejsze rozwiązanie, którym jest niewprowadzanie do państw członkowskich pewnych opcji. Dotyczy to pakietu Apple Intelligence i wymienionych wyżej iPhone Mirroring oraz udostępniania ekranu w SharePlay. Te rozwiązania w EU w 2024 r. nie zostaną udostępnione i pewnie zabraknie ich także na naszym rynku w iOS 18 beta 2, gdzie mogą zostać po prostu zablokowane.

Apple w poniedziałek udostępni również do testów drugie bety pozostałych systemów operacyjnych, które zaprezentowano w trakcie WWDC24. Mowa o macOS Sequoia, watchOS 11, visionOS 2 oraz iPadOS i tvOS z numerkami 18. Na razie będą to wydania dla deweloperów. Otwarty program pilotażowy ruszy dopiero w lipcu. Wiele wskazuje na to, że firma publicznym testerom udostępni dopiero trzecią betę, która powinna trafić w ręce deweloperów na początku przyszłego miesiąca.

