MacBook Pro M4. Kiedy nowe laptopy Apple z czipem z iPada Pro?

MacBook Pro M4 to komputer Apple z czipem, który trafił już do tabletów iPad Pro na 2024 r. Kiedy zobaczymy nowe laptopy z tym układem? Wiele wskazuje na to, że MacBook Pro M4 może pojawić się w ofercie Apple jeszcze przed końcem roku. Wskazują na to planowane dostawy wyświetlaczy.

MacBook Pro M4 to wyczekiwany laptop, który za jakiś czas powinien pojawić się w ofercie Apple. Pytanie tylko: kiedy to nastąpi? W tym roku firma spłatała klientom pewnego psikusa i jej najnowszy czip najpierw trafił do tabletów z serii iPad Pro. Użytkownicy Maców cały czas czekają na maszyny z tym układem, ale możliwe, że nie potrwa to już zbyt długo.

Kiedy Apple MacBook Pro M4?

Wygląda na to, że Apple wprowadzi do oferty laptopy MacBook Pro M4 jeszcze w tym roku. Nie nastąpi to jednak w krótkim czasie, a dopiero w czwartym kwartale 2024 r. Wynika to z faktu, że firma dopiero szykuje się do zamawiania podzespołów i rąbka tajemnicy na ten temat uchylił nam analityk Ross Young.

Według Younga dostawy wyświetlaczy dla laptopów MacBook Pro M4 mają rozpocząć się jesienią tego roku. To oznacza, że komputery powinny zadebiutować w podobnym czasie i ostatni kwartał 2024 r. wydaje się być najbardziej prawdopodobny. Na szczegóły przyjdzie nam jednak trochę poczekać, co trzeba mieć na uwadze.

Apple M4 to potężny procesor

Apple M4 to bardzo mocny czip, który względem M3 wprowadza różne udoskonalenia. Specyfikacja techniczna układu jest mocna. Składa się on z 10 rdzeni CPU, choć w iPadach Pro występuje również warianty z 9 rdzeniami. W przypadku obliczeń w porównaniu do M2 widać nawet 50 proc. wzrost wydajności. Natomiast dla GPU zysk jest nawet 4-krotny.

Apple M3 to procesor wykonany w 3-nm litografii, którego produkcją zajmuje się TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) i składa się on z aż 28 mld tranzystorów. Przepustowość zunifikowanej pamięci to 120 GB/s. Nie zabrakło także nowego i bardzo wydajnego Neural Engine dla zadań opartych na sztucznej inteligencji.

Oczywiście MacBook Pro M4 będzie dostępny z różnymi czipami i wśród nich pojawią się warianty z dopiskami Pro oraz Max w nazwach, które dostaną więcej rdzeni dla CPU i GPU. Ich szczegółowe konfiguracje sprzętowe nie są jednak na razie znane. Ponadto nowe laptopy ponownie powinny być dostępne wraz z wyświetlaczami o przekątnych 14 i 16 cali.

Apple ponadto chce sprawić, aby MacBook Pro był cieńszy niż obecnie i jest to kolejny krok do celu odchudzenia urządzeń, które zapoczątkowano wraz z tegorocznymi tabletami iPad Pro. Model z 13-calowym ekranem udało się zamknąć w obudowie o grubości zaledwie 5,1 mm. W tym roku pewnie to jednak jeszcze nie nastąpi i na takie zmiany będziemy musieli poczekać dłużej.

