iPhone 15 Pro Max z iOS 18 o 25 proc. szybszy. Mowa o AI

iPhone 15 Pro Max ma procesor Apple A17 Pro z wydajnym układem Neural Engine, który wykorzystywany jest do zadań opartych na AI. Wczesne benchmarki telefonu z zainstalowaną betą systemu iOS 18, ujawniają, że smartfon otrzyma z jesiennym uaktualnieniem niezłego kopa pod względem wydajności.

iPhone 15 Pro Max z iOS 18 o 25 proc. szybszy

W sieci pojawiły się wyniki z benchmarku Geekbench ML, gdzie iPhone 15 Pro Max został przetestowany z zainstalowaną betą iOS 18. Uzyskane wyniki są świetne i ukazują duży wzrost wydajności dla wyspecjalizowanego czipu Neural Engine.

Testowany telefon z nowym oprogramowaniem w teście Geekbench ML uzyskał aż 7816 punktów. Dla porównania ten sam smartfon z systemem iOS 17.5.1 może pochwalić się wynikiem na poziomie 6249 punktów. Szybka kalkulacja i widzimy, że wzrost wydajności w tym konkretnym benchmarku to aż 25 proc.! Jest więc naprawdę nieźle.

Tak dobry wynik iPhone 15 Pro Max zawdzięcza m.in. MLTensor, który umożliwia obliczenia wielowymiarowe przy użyciu znanego interfejsu API. Apple w iOS 18 umieściło także inne udoskonalenia, które sprawią, że ostatnie jego flagowce pod względem zadań opartych na AI uzyskają kopa w wydajności.

iPhone 15 Pro i Max z iOS 18 lepsze w zadaniach opartych na uczeniu maszynowym

Apple już w trakcie WWDC24 pochwaliło się, że wraz z iOS 18 smartfony iPhone 15 Pro i Max mające nowy Neural Engine, zapewnią także duży wzrost wydajności w przypadku zadań opartych na uczeniu maszynowym. Dla przykładu w MobibleNet v3 widać tylko 2 proc. zysk. Jednak już dla SSD MobileVit v2 wzrost wydajności jest aż 7-krotny!

To oznacza, że smartfony iPhone 15 Pro wraz z aktualizacją iOS 18, której spodziewamy się we wrześniu, pod tym względem zyskają naprawdę spory skok wydajności. Oczywiście zostanie ona szybko przebita wraz z modelami z serii 16, które to zostaną wprowadzone do oferty w tym samym miesiącu. Co nie zmienia faktu, że dla właścicieli starszych telefonów jest to miły gest ze strony producenta.

Na funkcje Apple Intelligence trochę poczekamy

Właściciele smartfonów iPhone 15 Pro otrzymają również jako jedyni (z dotychczasowych modeli) dostęp do pakietu funkcji AI o nazwie Apple Intelligence. Wiele jednak wskazuje na to, że część z tych nowości może pojawić się jeszcze przed końcem tego roku. Jednak pozostałe zostaną udostępnione dopiero w 2025 roku. To oznacza, że trzeba będzie na nie poczekać dłużej, co warto mieć na uwadze.

