iOS 18 beta 2 będzie drugą wersją poglądową nowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło w ręce deweloperów kilka dni temu. Kiedy pojawi się nowa aktualizacja? Co nowego może wprowadzić? Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Kiedy aktualizacja iOS 18 beta 2?

Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy zostanie udostępniona aktualizacja iOS 18 beta 2, to konkretnej odpowiedzi na to pytanie na razie nie ma, bo producent takich informacji nie ujawnia. Wiemy jednak, jak to u Apple wyglądało przed laty.

Zacznijmy od tego, że pierwsza wersja deweloperska iOS 18 beta została udostępniona tego samego dnia, co pokaz otwierający WWDC24. Nastąpiło to 10 czerwca. W przeszłości pierwsze i drugie edycje poglądowych systemów dla iPhone’ów dzieliły 2-3 tygodnie. Co to oznacza?

Apple powinno udostępnić deweloperską wersję iOS 18 beta 2 w czasie od 24 czerwca do 1 lipca. Dokładna data jest jednak owiana tajemnicą. Niedługo po tym może ruszyć publiczny program pilotażowy.

Apple uruchomi publiczny program pilotażowy w lipcu

Apple już wcześniej zapowiedziało, że publiczny program pilotażowy, gdzie nowe systemy operacyjne będą mogli testować wszyscy chętni użytkownicy zgodnych sprzętów, zostanie uruchomiony w lipcu. Tutaj dokładnego terminu również nie ma, ale wiemy już, czego można się mniej więcej spodziewać na podstawie poprzednich lat.

Apple może uruchomić publiczny program pilotażowy niedługo po wydaniu iOS 18 beta 2 dla deweloperów. Kilka dni później ta sama kompilacja może zostać udostępniona publicznym testerom. W tym przypadku jako publiczna beta 1. Tak było przed laty i w tym roku zapewne będzie podobnie. Choć warto mieć na uwadze, że czasem bywało tak, że pierwszym wydaniem publicznym była trzecia beta deweloperska, ale to należało do rzadkości.

iOS 18 beta 2 zapewne wprowadzi do iPhone’ów nowości

Apple wraz z pierwszym wydaniem poglądowym nowego systemu dla iPhone’ów nie udostępniło wszystkich z zapowiedzianych nowości. Zabrakło chociażby pakietu funkcji AI Apple Intelligence czy narzędzia do mirroringu ekranu telefonu na Macu z macOS Sequoia.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że część z nowości, których obecnie brakuje, Apple udostępni do testów właśnie wraz z iOS 18 beta 2. Nie ma jednak pewności, że dotyczy to wszystkich z brakujących funkcji. Wybrane z nich mogą zostać wprowadzone w późniejszym czasie, co na pewno warto mieć na uwadze. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w ciągu kilku najbliższych tygodni.

