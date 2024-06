Genmoji to jedna z nowości z systemu iOS 18 dla iPhone’ów. Pozwoli to stworzyć własne emoji, które będą wyjątkowe. Jak to będzie można zrobić? Proces ma być bardzo prosty. Dzięki funkcji Genmoji użytkownicy iPhone’ów będą mogli tworzyć własne emoji z użyciem konkretnych słów kluczowych.

iOS 18 został zaprezentowany w trakcie WWDC24. Apple pokazało mnóstwo nowości. Wśród nich jest Genmoji. Co to takiego? To własne emoji, które użytkownicy telefonów z logo nadgryzionego jabłka będą mogli sami tworzyć. Jak to zrobić? Zobaczmy, co już wiadomo o tym rozwiązaniu na ten moment.

Jak stworzyć własne emoji dzięki funkcji Genmoji?

Funkcja Genmoji została zaprezentowana w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC24 i jest jednym z rozwiązań dostępny w ramach pakietu Apple Intelligence. To oznacza, że skorzystają z niej tylko użytkownicy iPhone’ów 15 Pro i nowszych, gdyż na starsze telefony z logo nadgryzionego jabłka platforma nie trafi. Będzie to też możliwe na iPadach i Macach z czipami M1 oraz nowszymi procesorami firmy.

W trakcie prezentacji zaprezentowano Genmoji w akcji. Pokaz ujawnił, że własne emoji będzie można tworzyć w bardzo prosty sposób. W tym celu trzeba będzie uruchomić funkcję i następnie w specjalnym okienku wpisać słowa kluczowe. Na ich podstawie sztuczna inteligencja wygeneruje unikalny obrazek, który następnie można będzie wysłać w wiadomości do innej osoby.

Genmoji, czyli jak stworzyć własne emoji na iPhone?

Samo tworzenie Genmoji będzie możliwe tylko na nowszych iPhone’ach, ale prawdopodobnie będą one prawidłowo wyświetlane na wszystkich telefonach, na których zostanie zainstalowany system iOS 18. Obecnie jest on dostępny w poglądowej wersji beta. Premiera sfinalizowanego oprogramowania ma odbyć się we wrześniu.

Nowe emoji dla iPhone’ów nie wraz z iOS 18

Warto dodać, że w drodze są także nowe emoji, które pochodzą z Unicode 16. Niedawno ujawniono propozycje obrazów i pokazano kilka nowych. Niestety nie zobaczymy ich na własnych telefonach we wrześniu, gdy zostanie udostępniona finalna wersja systemu iOS 18. Trzeba będzie poczekać dłużej.

Nowe emotki z Unicode 16 zostaną wprowadzone dopiero kilka miesięcy po wrześniowej premierze. Pewnie nastąpi to wraz z aktualizacją iOS 18.3 czy 18.4 lub podobną. Prawdopodobnie obrazki zostaną udostępnione w pierwszym kwartale 2025 r. Będzie to jednak niewielka osłoda dla użytkowników starszych smartfonów, które nie dostaną pakietu Apple Intelligence, a wraz z nim również funkcji Genmoji.

Sam pakiet Apple Intelligence na razie nie jest dostępny w testowej wersji i nie możemy go wypróbować. Firma w trackie WWDC24 przekazała, że funkcja zostanie udostępniona w ramach programu pilotażowego latem tego roku. Tak więc trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

