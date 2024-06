iOS 18 beta i macOS Sequoia beta. Apple nie udostępniło do testów tych nowości

iOS 18 beta i macOS Sequoia beta są już dostępne do testów. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje, ale pierwsze wydania poglądowe są pozbawione pewnych nowych funkcji, które pokazano w trakcie WWDC24. Zobaczmy, czego brakuje w iOS 18 beta i macOS Sequoia beta na obecnym etapie programu pilotażowego.

iOS 18 beta oraz macOS Sequoia beta to nowe systemy operacyjne, które Apple zaprezentowało w trakcie konferencji WWDC24. Można je już instalować. Na razie są to pierwsze wydania poglądowe skierowane do deweloperów. Nowości nie brakuje, ale nie wszystkie pokazane w trakcie keynote są już dostępne w ramach testów. Pewne nowe funkcje nie zostały jeszcze wprowadzone i trzeba będzie na nie poczekać nieco dłużej.

Te nowości z iOS 18 beta i macOS Sequoia beta niedostępne

Apple Intelligence – pakiet nowości opartych na AI, któremu w trakcie WWDC24 poświęcono dużo uwagi. Nowych funkcji jest sporo, ale firma każe na nie czekać, co przekazano już w trakcie pokazu. W macOS Sequoia beta i iOS 18 beta na razie ich nie ma. Zostaną udostępnione do testów latem.

– pakiet nowości opartych na AI, któremu w trakcie WWDC24 poświęcono dużo uwagi. Nowych funkcji jest sporo, ale firma każe na nie czekać, co przekazano już w trakcie pokazu. W macOS Sequoia beta i iOS 18 beta na razie ich nie ma. Zostaną udostępnione do testów latem. iPhone Mirroring – jedna z najciekawszych nowych funkcji z iOS 18 oraz macOS Sequoia, która pozwoli na wyświetlanie ekranu telefonu na Macu. Poza tym będą w ten sposób prezentowane powiadomienia z iPhone’a, a nawet można będzie przeciągać pliki pomiędzy dwoma urządzeniami.

Przeprojektowana Poczta – Apple odświeżyło aplikację Mail, gdzie dodano wiele ciekawych nowości. Pozwoli to na lepszą organizację skrzynki oraz dostęp do konkretnych wiadomości. Niestety w iOS 18 beta 1 na razie jej nie ma i zostanie udostępniona w późniejszym czasie.

iOS 18 beta 1 i macOS Sequoia beta 1 nie mają wszystkich nowości pokazanych przez Apple.

Wsparcie dla RCS w aplikacji Wiadomości – Apple zapowiedziało już dawno, że planuje wprowadzić do iMessage wsparcie dla standardu RCS (Rich Communication Services). W trakcie WWDC24 ujawniono, że w przypadku iPhone'ów rzeczywiście nastąpi to wraz z aktualizacją iOS 18. Jednak w obecnej wersji beta nie ma na razie po RCS śladu.

– Apple zapowiedziało już dawno, że planuje wprowadzić do iMessage wsparcie dla standardu RCS (Rich Communication Services). W trakcie WWDC24 ujawniono, że w przypadku iPhone’ów rzeczywiście nastąpi to wraz z aktualizacją iOS 18. Jednak w obecnej wersji beta nie ma na razie po RCS śladu. Highlights z Safari – Apple we własnej przeglądarce zapowiedziało funkcję, która bazuje na uczeniu maszynowym. Umożliwia ona wychwytywanie najważniejszych informacji. Natomiast w narzędziu czytnika będą oferowane podsumowania. Nowe rozwiązanie oparte na AI nie jest jednak jeszcze dostępne w ramach testów.

Apple doda nowe funkcje do iOS 18 beta i macOS Sequoia beta później

Wspomniane wyżej nowości nie są jeszcze dostępne, ale spodziewajmy się, że zostaną wprowadzono wraz z kolejnymi wersjami poglądowymi systemów iOS 18 beta i macOS Sequoia beta. Możliwe, że część z nich pojawi się już w drugich betach, a inne w późniejszym terminie.

Warto również mieć na uwadze, że nie wszystkie z zaprezentowanych funkcji zostaną udostępnione od razu wraz z wrześniowymi aktualizacjami. Pewne z nich, jak na przykład integracja z ChatGPT, mają pojawić się wraz z pomniejszymi uaktualnieniami później w tym roku.

