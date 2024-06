WWDC24 to konferencja Apple dla deweloperów, gdzie zostaną zaprezentowane nowości firmy z zakresu oprogramowania. Wśród nich będzie system iOS 18 dla iPhone’ów. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać live stream z prezentacją z wydarzenia, to mamy odpowiedź.

Gdzie oglądać live stream z WWDC24 z iOS 18?

Relacja na żywo z WWDC24, gdzie Apple zaprezentuje tvOS, iPadOS i iOS 18, watchOS 11, macOS 15 oraz visionOS 2.0, zostanie udostępniona na kilka sposobów. Gdzie oglądać wydarzenie? Live stream pojawi się na głównej stronie producenta. Ponadto będzie dostępny również poprzez aplikację Apple Developer.

Jeśli zdecydujecie się na oglądanie prezentacji otwierającej WWDC24 poprzez stronę Apple, to w tym celu można to będzie zrobić na dowolnych urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka i Safari lub inną zgodną przeglądarką, ale nie tylko. Stanie się to możliwe również na komputerach z Windows czy sprzętach z Androidem, które mają zgodną aplikację do przeglądania internetu.

Konferencja Apple WWDC24 również w YouTube

Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie najwygodniej oglądać live stream z WWDC24, to najlepiej pewnie w serwisie YouTube. Relacja z prezentacją zostanie udostępniona również w tej platformie na kanale producenta, co firma robi od kilku lat. Link znajdziecie niżej.

Wydarzenie zapowiada się naprawdę ciekawie. Tegoroczna edycja WWDC24 przyniesie mnóstwo nowości z zakresu oprogramowania, gdzie najistotniejszą rolę może odegrać sztuczna inteligencja i nowa Siri. Firma zamierza własne funkcje AI oferować w ramach pakietu o nazwie Apple Intelligence. O której start?

O której konferencja Apple WWDC24?

Prezentacja otwierająca konferencję Apple rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu w Polsce. Z informacji przekazanych niedawno przez producenta wynika, że keynote potrwa około dwóch godzin. Niedługo po tym firma udostępni pierwsze poglądowe wersja beta nowych systemów operacyjnych, w tym iOS 18 dla iPhone’ów. Najpierw trafią one w ręce deweloperów aplikacji. Publiczny program pilotażowy powinien rozpocząć się w pierwszej połowie lipca, ale dokładny termin nie jest znany.

W trakcie konferencji Apple zaprezentuje światu systemy operacyjne iOS 18, watchOS 11, macOS 15, visionOS 2.0 oraz tvOS i iPadOS z numerkami 18. Wygląda jednak na to, że w trakcie prezentacji otwierającej WWDC24 nie zobaczymy żadnych nowych urządzeń. Na nowe MacBooki oraz inne sprzęty z logo nadgryzionego jabłka trzeba będzie poczekać dłużej.

