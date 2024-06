iOS 18 wprowadzi dark mode w nowe miejsce. Face ID zablokuje aplikacje

iOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, której zapowiedź jest blisko. Dowiadujemy się, że Apple rozszerzy dostępność dark mode o ekran domowy. Ponadto iOS 18 umożliwi blokowanie dostępu do aplikacji z użyciem Face ID. Obie nowości zostaną zaprezentowane już w trakcie konferencji WWDC24.

iOS 18 to aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która wprowadzi liczne nowości. Zobaczymy ją w trakcie keynote otwierającym WWDC24. W trakcie wydarzenia zostaną zaprezentowane najważniejsze nowe funkcje. Wśród nich znajdzie się bardziej rozbudowany dark mode, czyli ciemny motyw oraz opcja związana z Face ID, która zapewni lepszą prywatność.

Ekran domowy z iOS 18 z dark mode

Wraz z iOS 18 Apple zamierza rozszerzyć funkcjonalność dark mode o kolejny obszar oprogramowania. Tym jest ekran domowy. To oznacza, że ciemny motyw będzie również obecny w tym miejscu systemu iPhone’ów. Wcześniej obejmował aplikacje oraz wybrane elementy.

Dark mode na ekranie domowym wiąże się z inną funkcją, o której raportowano już wcześniej. Mowa o ikonach aplikacji, które będą mogły dostosowywać się pod względem danego schematu kolorystycznego. Tak więc w zasadzie wiąże się to ze wspomnianym ciemnym motywem.

W tym roku ekran domowy iPhone’ów otrzyma naprawdę wiele zmian. Poza wspomnianym dark mode Apple chce również dać użytkownikom więcej możliwości z zakresu rozmieszczania elementów. Wiemy, że ikony aplikacji będzie można ustawiać poza standardowym obszarem siatki i w ten sposób tworzyć m.in. przerwy.

Face ID z iOS 18 pozwoli blokować aplikacje

iOS 18 to aktualizacja, która wprowadzi również nową funkcjonalność z zakresu Face ID. Już teraz funkcja pozwala na blokowanie dostępu do wybranych opcji oprogramowania, w tym wybranych albumów zdjęć czy notatek. Wkrótce możliwości będzie więcej.

Apple chce, aby Face ID pozwoliło blokować dostępne w systemie iPhone’ów aplikacje. To oznacza, ze funkcja uniemożliwi dostęp do Poczty, Safari, Wiadomości, Notatek, Telefonu i nie tylko.

Do tej pory było to możliwe, ale trzeba było na przykład posiłkować się funkcją Czas na ekranie czy Skrótami. Wraz z iOS 18 będzie to mechanizm wbudowany w oprogramowanie, który będzie łatwy i wygodny w użyciu. Na razie nie wiadomo, czy Apple da dostęp do takiej funkcjonalności również twórcom aplikacji z App Store, ale nie można tego wykluczyć.

Zapowiedź iOS 18 już podczas WWDC24

Apple zaprezentuje światu najważniejsze nowości z iOS 18 w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC24. Rozpocznie się on 10 czerwca o godzinie 19:00 naszego czasu. Podczas wydarzenia zobaczymy również macOS 15, watchOS 11, visionOS 2.0 oraz tvOS i iPadOS 18.

Niedługo po WWDC24 Apple udostępni deweloperom pierwsze wersje beta nowych systemów. Wszyscy użytkownicy będą musieli poczekać nieco dłużej. Publiczny program pilotażowy powinien ruszyć w lipcu.

