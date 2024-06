iOS 18 i macOS 15 z nową aplikacją Apple. Mowa o „Passwords”

iOS 18 i macOS 15 zostaną zaprezentowane za kilka dni. Wraz z nimi pojawi się nowa aplikacja Apple o nazwie Passwords. Będzie to alternatywa dla narzędzi 1Password czy LastPass. W ten sposób użytkownicy sprzętów z iOS 18, macOS 15 i pozostałymi nowymi systemami będą mogli przechowywać własne hasła oraz loginy.

Passwords to nowa aplikacja Apple, która zadebiutuje wraz z iOS 18 oraz macOS 15, które zobaczymy za kilka dni na WWDC24. Gigant z Cupertino chce ułatwić nam zarządzenie hasłami oraz innymi poświadczeniami związanymi z logowaniem. W tym celu powstała wspomniana platforma, o czym raportuje Mark Gurman od lat serwujący nam sprawdzone informacje z obozu firmy z logo nadgryzionego jabłka.

Nowa aplikacja Apple Passwords dla haseł

Nowa aplikacja Apple ma być częścią systemów operacyjnych iOS 18 oraz macOS 15. Co prawda „hasła” są dostępne z poziomu ustawień wymienionych platformy giganta, ale są one schowane i dla wielu użytkowników jest to nieznana funkcja. Wraz z nowym oprogramowaniem dostęp stanie się wygodniejszy.

Passwords będzie więc alternatywą dla wielu innych narzędzi tego typu, które są dostępne również na urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka. Mowa o 1Password czy LastPass. Platforma Apple ma umożliwić użytkownikom iPhone’a, iPada i Maca prostszy sposób uzyskiwania dostępu do przechowywanych danych logowania.

Wiemy, że Apple chce zaprezentować nową aplikację Passwords w trakcie keynote otwierającego WWDC24. Skoro się na to zdecydowano, to pewnie poświęci jej trochę czasu w tracie konferencji. Wydarzenie rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 19:00 naszego czasu. W trakcie eventu zobaczymy także wiele innych nowości z iOS 18, macOS 15 oraz pozostałych systemów operacyjnych, którymi pochwali się wtedy światu gigant z Cupertino.

Apple Passwords nie tylko w iOS 18 i macOS 15

Oczywiście nowa aplikacja Apple Passwords nie trafi wyłącznie do systemów operacyjnych iOS 18 oraz macOS 15. Spodziewajmy się jej również na pozostałych urządzeniach firmy, a więc iPadOS i tvOS 18, watchOS 11 oraz visionOS 2.0 dla gogli Vision Pro.

Ponadto platforma ma działać z komputerami pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Passwords ma działa w oparciu o pęk kluczy iCloud i z czasem gigant planuje udostępnić możliwość importowania poświadczeń z innych narzędzi tego typu. Ponadto nie zabraknie integracji z funkcjami Face ID oraz Touch ID.

Wiemy, że Apple che wraz z nową aplikacją Passwords nie tylko ułatwić użytkownikom zarządzenia poświadczeniami logowania, ale również zachęcić ich do tego, aby stosowali silniejsze oraz niepowtarzające się hasła. Na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, ale poznamy je już w trakcie WWDC24, czyli w najbliższy poniedziałek.

