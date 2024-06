iOS 17.5.2 w drodze? Apple szykuje poprawkę dla uciążliwego błędu

iOS 17.5.2 to kolejna aktualizacja dla iPhone’ów, która może zostać udostępniona na dniach. Co nowego tu znajdziemy? Tym razem będą to poprawki błędów. W tym dla uciążliwego problemu, który związany jest z funkcją czas na ekranie, na którą użytkownicy telefonów z logo nadgryzionego jabłka skarżą się od dawna.

iOS 17.5.2 to aktualizacja dla iPhone’ów, która może zostać udostępniona w niedługim czasie. Apple przekazało, że planuje usunąć uciążliwy błąd, na który skarżą się użytkownicy sprzętów z logo nadgryzionego jabłka. Co ciekawe, sprawa ciągnie się od kilku lat, bo firma została poinformowana o odkryciu już w 2021 r. O co dokładnie chodzi?

Uciążliwy błąd obejmuje funkcję Czas na ekranie

Problem związany jest z funkcją Czas na ekranie, która stanowi część narzędzi Apple z zakresu kontroli rodzicielskiej. Problem polega na tym, że występuje tu pewna luka, którą młodsi użytkownicy mogą wykorzystywać do obchodzenia restrykcji.

Wspomniany błąd został odkryty już w 2020 r. Dokonali tego specjaliści ds. bezpieczeństwa Andreas Jägersberger oraz Ro Achterberg. W marcu 2021 r. problem został zgłoszony do zespołu badawczego Apple, ale wtedy został zbagatelizowany. Próbę ponowiono w sierpniu tego samego roku poprzez narzędzie do zgłaszania usterek, ale wtedy skończyło się na informacji zwrotnej, że nie jest to luka związana z zabezpieczeniami.

Badacze przez kilka kolejnych lat próbowali dowieść swoich racji i w zasadzie dopiero zgłoszenie się z problemem do The Wall Street Journal sprawiło, że Apple przyznało im rację. Firma przestała to bagatelizować. Ponadto zapowiedziała, że zajmie się usterką i obiecuje poprawkę.

Poprawka pewnie wraz z aktualizacją iOS 17.5.2

Apple ma obecnie pracowity okres, bo szykuje się do zapowiedzi iOS 18 oraz innych systemów operacyjnych, które to po WWDC24 zostaną udostępnione deweloperom w poglądowych wersjach beta. W drodze jest też oprogramowanie z numerkiem 17.6, gdzie ma pojawić się wsparcie dla nowych kategorii urządzeń zgodnych z platformą HomeKit.

Wspomniana poprawka związana z usterką funkcji Czas na ekranie pewnie zostanie udostępniona szybciej i może to nastąpić już wraz z łatką iOS 17.5.2, czyli pomniejszą aktualizacją oprogramowania dla iPhone’ów. Apple raczej nie będzie z tym czekało kilka tygodni do wydania z numerkiem 17.6. Z drugiej strony problem bagatelizowano kilka lat, a więc nie można tego wykluczyć. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w niedługim czasie.

Apple oficjalnie zapowiedziało tylko, że poprawka zostanie wprowadzona wraz z „następną aktualizacją oprogramowania”, ale nie sprecyzowano, co to za patch. Prawdopodobnie będzie to jednak iOS 17.5.2, który może zostać udostępniony użytkownikom iPhone’ów w zasadzie na dniach.

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne