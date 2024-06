iPhone 16 Pro i Max dostaną ultracienkie ramki. Apple idzie po rekord

iPhone 16 Pro i Max to smartfony, które będą większe od poprzedników. Otrzymają większe ekrany i przy okazji dowiadujemy się, że Apple może ustanowić nowy rekord. Obejmie on ramki. Te z modeli iPhone 16 Pro oraz Max mają być ultracienkie. Do tego stopnia, że podobnych nie ma żaden inny telefon na rynku.

iPhone 16 Pro i Max zostaną zaprezentowane za kilkanaście tygodni. Premiera zbliża się coraz większymi krokami i wygląda na to, że Apple będzie chciało pobić rekord ustanowiony w zeszłym roku. Obejmie on ramki nowych telefonów wokoło wyświetlaczy, które według najnowszych plotek będą ultracienkie. Skąd to wiemy?

Ultracienkie ramki w modelach iPhone 16 Pro i Max

Informacje na ten temat przekazał w platformie X leaker, który ukrywa się pod nickiem Ice Universe. W przeszłości serwował on sprawdzone plotki z obozu różnych producentów telefonów i dotyczy to również firmy Apple. Co gigant planuje z myślą o ramkach smartfonów iPhone 16 Pro oraz Max?

Źródło informacji udostępniło grafikę widoczną w tym artykule. Pokazuje ona różnice obejmujące ramki wokoło ekranów smartfonów iPhone 16 Pro Max (po lewej) i 15 Pro Max (po prawej). Widzimy, że w nowym telefonie są one jeszcze cieńsze względem poprzednika. Już w zeszłym roku były one rekordowo małe, a na tym nie koniec.

fot.: Ice Universe

W zeszłym roku gigant postanowił zejść pod tym względem do poziomu zaledwie 1,55 mm. W modelu 14 Pro Max było to 2,17 mm, a więc różnica była spora. Wartość w tegorocznych smartfonach nie jest znana, ale widać, że ma to być jeszcze mniej.

iPhone 16 Pro Max ustanowi też inny rekord

Apple w tym roku idzie również po inny rekord. Związany jest on z wielkością telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Pod tym względem iPhone 16 Pro Max nie będzie miał sobie równych. Urządzenie otrzyma 6,9-calowy ekran, a więc o 0,2 cala większy względem poprzednika. W ten sposób stanie się największym smartfonem z iOS w historii.

Potwierdziły to już zdjęcia makiet, które przedostały się do sieci i stworzone na podstawie dotychczasowych przecieków. Większy ekran idzie w parze z nieco zwiększonymi gabarytami całej konstrukcji telefonu.

Apple szuka sposobów na schowanie Face ID

Dynamiczna wyspa z iPhone’ów 16 Pro raczej nie ulegnie większym zmianom. Nadal ma te same rozmiary, które znamy z zeszłorocznej generacji telefonów z iOS. Apple podobno szuka sposobów na schowanie elementów odpowiedzialnych za obsługę funkcji Face ID bezpośrednio pod wyświetlaczem. Na takie zmiany przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać. W tym roku ich nie zobaczymy.

Apple zaprezentuje smartfony z serii iPhone 16 we wrześniu tego roku. Zobaczymy cztery nowe modele, w tym dwa z dopiskiem Pro. Spore zmiany wizualne czekają dwa tańsze telefony, które otrzymają przeprojektowane aparaty fotograficzne.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla głośnika HomePod

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło