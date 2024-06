iOS 17.6 to nadchodząca aktualizacja dla iPhone’ów. Jakie nowości i zmiany wprowadzi to uaktualnienie? Apple oficjalnie milczy w tym temacie, ale dowiadujemy się, że pojawi się obsługa nowych urządzeń w platformie HomeKit. Firma może udostępnić wersję beta iOS 17.6 w zasadzie na dniach.

iOS 17.6 to kolejna aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple wkrótce powinno udostępnić w wersji beta. Co prawda przed nami nowe wersje systemów operacyjnych, które firma zaprezentuje za kilka dni na WWDC24. Wygląda jednak na to, że wcześniej czekają nas jeszcze inne nowości i są to zmiany szykowane dla HomeKit. Co nowego się pojawi?

iOS 17.6 wprowadzi zmiany i nowości w HomeKit

Apple oficjalnie tego nie komentuje, ale plany producenta zostały ujawnione za sprawą platformy GitHub. Wraz z iOS 17.6 ma pojawić się w HomeKit wsparcie dla akcesoriów do domu inteligentnego, które są zgodne z Matter 1.3. W kodzie wspomina się o bardziej niezawodnym monitorowaniu jakości powietrza, zarządzaniu energią i zaworach wodnych. Są też odkurzacze automatyczne, które stanowią część Matter 1.2.

Wsparcie dla wyżej wymienionych urządzeń w HomeKit pojawi się nie tylko wraz z iOS 17.6 dla iPhone’ów. W kodzie są również informacje o pozostałych systemach Apple i są to watchOS 10.6, macOS 14.6 oraz tvOS 17.6.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło