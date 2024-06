watchOS 11. Co nowego dla Apple Watch i które smartwatche z aktualizacją?

watchOS 11 to duża aktualizacja dla zegarków Apple Watch. Które smartwatche dostaną uaktualnienie i co nowego znajdziemy w oprogramowaniu? Do zapowiedzi systemu watchOS 11 pozostało już kilka dni. Nowa aktualizacja dla Apple Watch nie trafi na wszystkie modele, które dostały poprzednie oprogramowanie.

watchOS 11 to duża aktualizacja oprogramowania dla zegarków Apple Watch, którą zobaczymy za kilka dni z iOS 18, iPadOS 18 oraz macOS 15. Co nowego tu znajdziemy oraz które smartwatche z logo nadgryzionego jabłka dostaną nadchodzące uaktualnienie? Zebraliśmy znane informacje w jednym miejscu. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Które smartwatche Apple Watch z aktualizacją do watchOS 11?

Pytanie, na które odpowiedzi szuka z pewnością wielu użytkowników zegarków z serii Apple Watch. Lista kompatybilnych z watchOS 11 modeli smartwatchy zostanie ujawniona w trakcie keynote otwierającego WWDC24. W sieci są już pewne przecieki na ten temat. Dla właścicieli jednego z urządzeń nie są to pozytywne informacje. Poniżej lista sprzętów, które mają otrzymać uaktualnienie do nowego systemu.

Apple Watch Series 5 (2019 r.)

Apple Watch Series 6 (2020 r.)

Apple Watch Series 7 (2021 r.)

Apple Watch Series 8 (2022 r.)

Apple Watch Series 9 (2023 r.)

Apple Watch SE (1. generacja, 2020 r.)

Apple Watch SE (2. generacja, 2022 r.)

Apple Watch Ultra (1. generacja, 2022 r.)

Apple Watch Ultra 2 (2023 r.)

Na powyższej liście nie ma jednego z zegarków, który to w zeszłym roku otrzymał watchOS 10. Mowa o Apple Watch series 4. Wiele wskazuje na to, że w tym roku firma porzuci wsparcie dla smartwatchy wprowadzonych do oferty w 2018 r.

Co nowego wraz z watchOS 11 dla Apple Watch

watchOS 11 to duża aktualizacja dla smartwatchy Apple Watch, która to jednak (według dotychczasowych przecieków) nie będzie tak rewolucyjna, jak to było w zeszłym roku. W tym firma chce skupić się na ulepszeniach hardware dla zegarków i oprogramowanie odegra mniejszą rolę. Stąd też plany związane z rzekomym modelem series X.

Aktualizacja watchOS 11 wprowadzi jednak nowości i pewnie nie będzie ich mało. Część z nich zapewne będzie związana z odświeżoną Siri i funkcjami opartymi na generatywnej sztucznej inteligencji. AI odegra w tym roku z pewnością dużą rolę w sprzętach z logo nadgryzionego jabłka. Nie inaczej będzie zapewne także w przypadku uaktualnienia dla smartwatchy.

Wśród nowości nie zabraknie także wsparcia dla RCS w iMessage, co pojawi się także w iOS 18 dla iPhone’ów. Nowe funkcje obejmą również pierścienie aktywności, śledzenie snu oraz tarcze. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać do WWDC24. Wszystkie karty zostaną wyłożone na stół 10 czerwca. Aktualizacja dla wszystkich użytkowników zegarków Apple Watch zostanie udostępniona we wrześniu.

