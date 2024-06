iPhone 16 Pro i Max z baterią „L”. Apple zwiększy pojemność

iPhone 16 Pro i Max to dwa smartfony Apple, które obecnie są w ogniu przecieków. Za kilka miesięcy rozpocznie się ich masowa produkcja, a więc w sieci pojawia się coraz więcej szczegółów. Najnowszy wyciek związany jest z baterią w kształcie litery L. Co ważne, pojemność akumulatorów ma być większa.

Bateria L dla modeli iPhone 16 Pro i Max

Apple planuje umieścić w smartfonach iPhone 16 Pro i Max baterie o takim samym kształcie. Ma ona postać litery L i nie jest to nowość, bo firma sięgała po takie rozwiązanie już w przeszłości. Pozwala to lepiej wykorzystać dostępne pod obudową miejsce, które z jednej strony zajmowane jest przez płytę główną telefonów.

Na powyższych zdjęciach widać, że bateria rzeczywiście ma kształt litery L. Można też dostrzec pewne informacje. Analityk Ming Chi KUo, który w przeszłości niejednokrotnie dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino, już wcześniej twierdził, że Apple w tym roku rzeczywiście planuje pewne zmiany obejmujące akumulatory telefonów z iOS.

Pojemność baterii będzie większa

Przy okazji dowiadujemy się, że pojemność akumulatorów dla smartfonów iPhone 16 Pro i Max ulegnie zwiększeniu. To powinno przełożyć się na lepsze czasy pracy na jednym naładowaniu. Dotychczasowym liderem pod tym względem jest bateria modelu 15 Plus, która zaoferowała rekordowe wyniki wśród wszystkich telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

Nowy przeciek wskazuje na konkretne wartości dotyczące pojemności. Co dokładnie się dowiadujemy?

iPhone 16 Pro Max z rekordową baterią

Bateria smartfona iPhone 16 Pro Max ma mieć pojemność 4747 mAh. Jest to o 7 proc. więcej niż w modelu 15 Pro Max z zeszłego roku. W mniejszym telefonie znajdzie się akumulator o pojemności 3577 mAh, a więc 9 proc. większej.

Pamiętajmy jednak, że tegoroczne telefony Apple otrzymają większe ekrany, których przekątna zostanie zwiększona o 0,2 cala do odpowiednio 6,3 i 6,9 cala. Nowe telefony są nieco większe i to sprawiło, że dla baterii zrobiło się trochę więcej miejsca. Stąd też zapewne wynika nieco zwiększona pojemność. Jak to przełoży się na czasy pracy na jednym naładowaniu i czy pod tym względem uda się przebić model 15 Plus? O tym przekonamy się dopiero po premierze nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka, która odbędzie się w pierwszej połowie września 2024 r.

W każdym razie powyższe informacje z pewnością są pozytywne. Większa pojemność baterii smartfonów iPhone 16 Pro i Max zapewni im na pewno co najmniej taki sam czas pracy, który deklarowano w przypadku zeszłorocznych telefonów, a może być jeszcze lepiej.

