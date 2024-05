iOS 18 z AI. Kiedy keynote Apple otwierający WWDC24?

iOS 18 z AI dla iPhone’ów to wyczekiwana aktualizacja. Kiedy ją zobaczymy? Apple ujawniło termin z godziną startu keynote otwierający WWDC24. To wtedy Tim Cook i spółka zaprezentują nowe systemy operacyjne. Poza iOS 18 zobaczymy również macOS 15, watchOS 11, tvOS oraz iPadOS z numerkami 18 i visionOS 2.

iOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple zaprezentuje za niespełna dwa tygodnie. Wiemy, że nowy system wprowadzi liczne funkcje oparte na AI. Kiedy odbędzie się prezentacja? Nastąpi to w trakcie keynote otwierającego WWDC24. Firma podała nowe szczegóły związane z tym wydarzeniem.

Kiedy keynote Apple otwierający WWDC24?

Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy wystartuje keynote Apple będący wstępem do całego WWDC24, to nastąpi to 10 czerwca. Gigant z logo nadgryzionego jabłka udostępnił nowe informacje i potwierdził, że konferencja z udziałem Tim Cooka, gdzie zobaczymy iOS 18 z AI, rozpocznie się o godzinie 19:00 naszego czasu. Plan eventu zakłada, że potrwa on dwie godziny.

Oczywiście wydarzenie będzie dostępne do obejrzenia w sieci na żywo. Relacja zostanie udostępniona zarówno na stronie internetowej Apple, jak i kanale firmy w YouTubie. Keynote otwierający WWDC24 zapowiada się bardzo interesująco. Z pewnością jest na co czekać.

Oczywiście w trakcie WWDC24 zobaczymy nie tylko iOS 18 z funkcjami AI, których to ma być całkiem sporo. Wydarzenie przyniesie nam również prezentację innych systemów operacyjnych i wśród nich są tvOS, iPadOS z numerkami 18, watchOS 11, macOS 15 oraz visionOS 2. Nowości nie zabraknie, ale na finalne wersje oprogramowania trzeba będzie poczekać co najmniej do września, co z pewnością warto mieć na uwadze.

iOS 18 z AI w wersji beta zaraz po WWDC24

Sama prezentacja nowych systemów operacyjnych to jedno, ale wiele osób czeka, aż będzie mogło wypróbować pokazane nowości na własnych urządzeniach. Będzie to możliwe w ramach publicznego programu pilotażowego, który wystartuje w lipcu.

Najpierw jednak poglądowe wersje nowych systemów operacyjnych trafią w ręce deweloperów. To oni w pierwszej kolejności będą mogli instalować wersje beta iOS 18 i pozostałego oprogramowania. Powinno to nastąpić zaraz po keynote z WWDC24, czyli 10 czerwca po godzinie 21:00.

Warto dodać, że ostatnie informacje o iOS 18 z AI wskazują na to, że funkcje oparte na sztucznej inteligencji mogą być dostępne wraz z dopiskiem beta jeszcze po zakończeniu programu pilotażowego nowych systemów, czego spodziewamy się we wrześniu. Wtedy software trafi w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów w postaci aktualizacji. Co to oznacza?

Funkcje AI w finalnej postaci zostaną zapewne udostępnione później. Może to nastąpić wraz z iOS 18.1, 18.2 czy podobną aktualizacją. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

