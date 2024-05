iOS 18 otrzyma emoji AI. Apple szykuje nowości dla ekranu domowego

iOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania, która wniesie liczne nowości. Wśród nich pojawią się emoji AI oraz inne funkcje, za które ma odpowiadać sztuczna inteligencja. Duży nacisk zostanie postawiony na podsumowania. Natomiast ekran domowy z iOS 18 zapewni użytkownikom więcej opcji personalizacji.

iOS 18 zbliża się wielkimi krokami. Nowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów wprowadzi liczne zmiany oraz funkcje. Kolejne informacje na ten temat dostarczył Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino. Zobaczmy, jakie nowości są szykowane i czego można się spodziewać.

Aktualizacja iOS 18 wprowadzi emoji AI

Wśród nowości szykowanych przez Apple dla iOS 18 są nowe emoji AI. Funkcja ma pozwolić użytkownikom na tworzenie własnych emotek z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji. Ma to odbywać się w czasie rzeczywistym. Źródło informacji podsumowało nową funkcję w następujący sposób.

Jedna wyjątkowa funkcja wprowadzi generatywną sztuczną inteligencję do emoji. Firma opracowuje oprogramowanie, które będzie w stanie na bieżąco tworzyć niestandardowe emotki na podstawie tego, co użytkownicy wysyłają w wiadomościach tekstowych. Oznacza to, że nagle będziesz mieć zupełnie nowe emoji na każdą okazję, wykraczające poza katalog opcji, które Apple obecnie oferuje na iPhonie i innych urządzeniach. – Mark Gurman

Skoro już przy emoji jesteśmy, to warto dodać, że wraz iOS 18 nie pojawią się nowe obrazki. Te szykowane z myślą o aktualizacji Unicode 16 zostaną dodane przez Apple dopiero później. Pewnie wraz z uaktualnieniem 18.3 lub 18.4, co nastąpi dopiero kilka miesięcy później.

Ekran domowy iPhone’ów iOS 18 z nowymi opcjami

Sporo zmian ma objąć również ekran domowy iPhone’ów. Apple wraz z iOS 18 udostępni użytkownikom własnych telefonów nowe funkcje obejmujące personalizację tego elementu oprogramowania. Wiemy, że wśród opcji pojawi się możliwość zmiany kolorów ikon aplikacji.

Ekran domowy z aktualizacji iOS 18 da użytkowników również więcej opcji z zakresu rozmieszczania elementów. Pod tym względem system operacyjny iPhone’ów zbliży się do Androida. Umożliwi to układanie ikon w dowolnym miejscu siatki i tworzenie tak zwanych przerw. Obecnie na telefonach z logo nadgryzionego jabłka nie jest to możliwe.

Apple pokaże nowości na WWDC24

iOS 18 oraz pozostałe nowe systemy operacyjne Apple, w tym macOS 15 dla Maców, zostaną zaprezentowane światu pierwszego dnia konferencji WWDC24. Nastąpi to w trakcie keynote otwierającego wydarzenie, który odbędzie się 10 czerwca. Wtedy poznamy najważniejsze z szykowanych nowości.

Niedługo po tym Apple udostępni pierwsze wersje beta dla deweloperów aplikacji. Na publiczny program pilotażowy, w którym udział będą mogli brać wszyscy chętni właściciele zgodnych urządzeń, poczekamy dłużej. Zostanie on uruchomiony w lipcu.

