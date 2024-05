iPhone 16 Pro na pierwszy rzut oka będzie bardzo podobny do modelu 15 Pro. Będą jednak pewne różnice. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia, które prezentują oba smartfony Apple obok siebie. W ten sposób mamy okazję zobaczyć, jakie zmiany wprowadza iPhone 16 Pro względem poprzedniego telefonu z zeszłego roku.

iPhone 16 Pro to telefon Apple, który otrzyma pewne zmiany. Do tej pory w sieci pojawiło się sporo przecieków, które wskazują na różnice względem modelu 15 Pro. Teraz mamy okazję zobaczyć nowe zdjęcia, gdzie porównano oba smartfony. Rzućmy sobie na to okiem.

iPhone 16 Pro vs 15 Pro – można dostrzec różnice

W sieci pojawiły się zdjęcia, które widać w artykule. Na pierwszy rzut oka iPhone 16 Pro bardzo przypomina poprzednika i tak jest w rzeczywistości. Rozwiązania projektowe zostały zachowane. Jednak dokładniejsze spojrzenie na fotki ujawnia zasadnicze różnice.

Jak nietrudno zauważyć, iPhone 16 Pro jest przede wszystkim większy od modelu 15 Pro. Wynika to z głównie implementacji ekranu o zwiększonej przekątnej – o 0,2 cala do rozmiaru 6,3 cala. To sprawiło, że zwiększeniu uległy całe gabaryty smartfona.







iPhone 16 Pro vs 15 Pro. Zdjęcia smartfonów Apple ujawniają różnice

Można dostrzec również nieco większą wyspę dla aparatu fotograficznego. Związane to jest m.in. z implementacją nowego teleobiektywu, który w zeszłym roku został umieszczony tylko w modelu 15 Pro Max. Wymaga on nieco więcej miejsca. Sam układ poszczególnych elementów kamery został jednak zachowany.

Apple iPhone 16 Pro otrzyma nowy przycisk

Plotki mówią o tym, że iPhone 16 Pro otrzyma nowy przycisk na obudowie i znajdzie się on po tej samej stronie bocznej ramki co włącznik. Będzie zlokalizowany niżej i ma pozwolić m.in. na szybkie uruchamianie aparatu fotograficznego. Zdjęcia pokazują, że pozostałe przyciski są nieco węższe względem tych, które Apple umieściło w modelu 15 Pro.

Oczywiście powyższe zdjęcia prezentują makietę telefonu iPhone 16 Pro, a nie rzeczywiste urządzenie. Masowa produkcja nowych smartfonów Apple powinna ruszyć w sierpniu tego roku, ale ich projekt jest już oczywiście gotowy i przechodzi obecnie testy walidacyjne. Jest to konieczne przed podjęciem decyzji związanej z rozpoczęciem produkowania nowych telefonów z systemem iOS, które do sprzedaży trafią we wrześniu 2024 r.

Apple planuje również pewne różnice w aparatach fotograficznych modeli iPhone 16 Pro. W tym roku model Max ma wyróżniać się przede wszystkim nowym sensorem połączonym z głównym obiektywem szerokokątnym. W mniejszym telefonie będzie to czujnik z zeszłego roku. Oczywiście wszystkie szczegóły nie są jednak znane, bo jest na to zbyt wcześnie, a Apple znane jest z tego, że potrafi dochować część tajemnic do premiery. W tym roku będzie pewnie podobnie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla głośnika HomePod

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło