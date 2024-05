macOS 15 dostanie nowe ustawienia. Jakie zmiany szykuje Apple?

macOS 15 to nowy system operacyjny dla Mac, który Apple pokaże w czerwcu. Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne informacje. Tym razem obejmujące nowe ustawienia. Wraz z macOS 15 Apple planuje duże zmiany w tym elemencie oprogramowania. Obejmą one m.in. przeprojektowane sekcje z poszczególnymi opcjami.

macOS 15 to system operacyjny, który Apple pokaże w trakcie WWDC24. Nastąpi to za nieco ponad dwa tygodnie i w trakcie tej samej konferencji zobaczymy również iOS 18 dla iPhone’ów. Spodziewamy się wielu nowości i z pewnością pojawią się różne zmiany. Serwis źródłowy twierdzi, że obejmą one nowe ustawienia. Co ma ulec modyfikacji?

macOS 15 otrzyma nowe ustawienia

Apple diametralnie przeprojektowało sekcję ustawienia wraz z Venturą. Wtedy zdecydowano się w oprogramowaniu dla komputerów Mac porzucić dotychczasowe preferencje systemowe, które zastąpiono nową sekcją podobną do tej, którą znamy z iPhone’ów oraz iPadów. Wraz z macOS 15 pojawią się kolejne zmiany w tym panelu.

Apple planuje wprowadzić do macOS 15 nowe ustawienia, ale nie chodzi tu o duże zmiany wizualne, które dodano wraz z Venturą. Tym razem firma planuje skupić się na czymś innym. Sekcja zostanie przeprojektowana, ale dotyczy to jej uporządkowania. To oznacza, że pewne opcje zmienią dotychczasowe miejsce i pewnie zostaną dodane również nowe elementy, których dotychczas nie było.

Celem przyświecającym przeprojektowaniu tej sekcji są priorytety i ogólne przeznaczenia poszczególnych opcji. Można więc spodziewać się, że pewne ustawienia zostaną przeniesione w inne miejsce. Po to, aby były łatwiej dostępnie.

macOS 15 wprowadzi zmiany położenie opcji w sekcji ustawienia

Tak stanie się m.in. z tapetami i ekranami, co ma trafić do sekcji Ogólne. Jej położenie zmieni i będą one dostępne wyżej nad opcjami sieciowymi. Natomiast powiadomienia oraz dźwięki zostaną przeniesione na liście po prawej nieco niżej. Prywatność i Bezpieczeństwo zostaną połączone z Hasłami i Touch ID, a Siri oraz Spotlight z kontami internetowymi.

Niestety nie mamy zrzutów ekranowych, które ujawniałyby szczegóły planowanych zmian, ale można sobie to wyobrazić. Zmianie ulegnie także ikonka Siri na górnym pasku, która stanie się czarnobiała (obecnie kolorowa) oraz bardziej płaska. Warto też wspomnieć o nowym projekcie dla funkcji AirDrop, która ma otrzymać bardziej nowoczesny widok. Pewnie zbliżony do tego, który znamy z iOS.

Apple zaprezentuje system operacyjny macOS 15 dla Maców w trakcie keynote otwierającym WWDC24. Nastąpi to 10 czerwca. Niedługo po wydarzeniu deweloperzy otrzymają pierwsze wydania poglądowe. Natomiast publiczny program pilotażowy dla wszystkich chętnych użytkowników powinien ruszyć w lipcu.

źródło: Apple Insider