iOS 18 oraz nowe emoji. Jakie emotki zostaną dodane i kiedy się pojawią?

iOS 18 z czasem otrzyma nowe emoji, nad którymi pracuje konsorcjum sprawujące pieczę nad Unicode. Jakie emotki są w przygotowaniu oraz kiedy można się ich spodziewać w iPhone’ach i na innych urządzeniach? Zaprezentowano część z nowych obrazków i przy okazji wiemy, że trochę trzeba będzie na nie poczekać.

Jakie emotki zobaczymy w Unicode 16

Jeśli zastawiacie się nad tym, jakie nowe emoji zostaną wprowadzone wraz z aktualizacją Unicode 16, to odpowiedź jest już znana. Jest kilka propozycji obrazów. Wśród nich są buźka z podkrążonymi oczami, odcisk palca, drzewo bez liści, burak, harfa, łopata oraz rozprysk. Emotki widoczne są na poniższej grafice.

Takie nowe emoji trafią z czasem do iOS 18.

Konsorcjum sprawujące pieczę nad Unicode uruchomiło program pilotażowy, który potrwa kilka tygodni. Definitywną datą jest 2 lipca. Tego dnia beta zostanie zamknięta oraz zostanie ogłoszona finalna decyzja związana z wyborem ostatecznych obrazków i ich postaci. Będą one stanowiły część aktualizacji Unicode z numerkiem 16.

Nowe emoji dopiero z aktualizacją dla iOS 18

iOS 18, który zostanie zaprezentowany za kilka tygodni, nie będzie jeszcze miał nowych emotek z aktualizacji Unicode 16. Nowe emoji na telefonach Apple nie pojawią się również we wrześniu, kiedy to właściciele iPhone’ów otrzymają finalne uaktualnienie do nowego systemu operacyjnego. Kiedy to więc nastąpi?

Apple wprowadzi nowe emoji na iPhone’y pewnie dopiero na początku 2025 r. Prawdopodobnie nastąpi to wraz z aktualizacją iOS 18.4 lub podobną. Najpewniej odbędzie się to w okolicy marca, choć możliwe, że nieco wcześniej. W tym roku było podobnie.

Emotki z kolejnej aktualizacji Unicode zostały wprowadzone dopiero kilka tygodni temu wraz z aktualizacją iOS 17.4, którą udostępniono wszystkim użytkownikom iPhone’ów w marcu. Wtedy również pojawiło się tylko kilka nowych obrazków. Były to dwie buźki potrząsające się w orientacji poziomej lub pionowej, feniks, limonka, brązowy grzybek oraz przerwany łańcuch. Domyślamy się, że kolejne nowe emoji zostaną wprowadzone w przyszłym roku w podobnym czasie. Pierwszy kwartał 2025 r. jest tutaj najbardziej prawdopodobny.

Oczywiście aktualizacja Unicode 16 to nie tylko nowe emoji. Zmian będzie znacznie więcej. Z pewnością pojawią się dodatkowe opcje dla istniejących emotek. Poza tym zostaną dodane także inne znaki. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać.

