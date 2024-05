iPhone 16 Pro Max otrzyma inny aparat niż tańszy model. Jakie różnice?

iPhone 16 Pro Max otrzyma udoskonalony aparat fotograficzny. Wygląda na to, że w tym roku różnice pomiędzy dwoma modelami Pro będą jeszcze większe. Jakie zmiany planuje Apple? Nowe plotki mówią o tym, że iPhone 16 Pro Max otrzyma dwa nowe sensory, które mają współpracować z głównym obiektywem i ultraszerokokątnym.

iPhone 16 Pro Max to flagowy smartfon Apple na 2024 r., którego premiera odbędzie się we wrześniu. Aparat fotograficzny zostanie udoskonalony i wygląda na to, że firma może planować większe modyfikacje pomiędzy dwoma telefonami z dopiskiem Pro. Jakie różnice się pojawią? Rąbka tajemnicy w tym temacie uchyla nam nowy przeciek.

Aparat modelu iPhone 16 Pro Max z nowymi sensorami

Apple dla kamery smartfona iPhone 16 Pro Max planuje nie jeden, a dwa nowe sensory. Takie plotki pojawiły się na łamach azjatyckich mediów. Dotyczą one czujników, które mają współpracować z obiektywami z szerokim oraz ultraszerokim kątem. Czego mamy się spodziewać?

Obiektyw szerokokątny z modelu iPhone 16 Pro Max ma współpracować z czujnikiem Sony IMX903 z 48-megapikselową matrycą. Natomiast ultraszerokokątny zostanie połączony również z 48-megapikselowym sensorem, co będzie nowością. Ma on m.in. pozwolić na robienie lepszych zdjęć w trybie 0,5 x.

Jakie różnice pomiędzy kamerami modeli iPhone 16 Pro i Max?

Wspomniany sensor dla obiektywu szerokokątnego ma pojawić się wyłącznie w modelu iPhone 16 Pro Max. Natomiast w mniejszym telefonie z 6,3-calowym ekranem ma to być dotychczasowy Sony IMX803. Jest to ten sam 48-megapikselowy czujnik, który znajduje się w obu modelach 15 Pro z zeszłego roku.

Sensor połączony z obiektywem ultraszerokokątnym ma być wspólny. Ten nowy 48-megapikselowy Apple planuje umieścić w obu smartfonach. Podobnie stanie się z teleobiektywem, który w modelu 15 Pro Max był lepszy, ale znajdzie się w tym roku również w mniejszym telefonie iPhone 16 Pro.

To nie pierwszy raz, gdy w sieci pojawiają się plotki, jakoby iPhone 16 Pro Max miał otrzymać inny sensor połączony z głównym obiektywem szerokokątnym. Podobne informacje jakiś czas temu ujawnił sprawdzony w przeszłości leaker Digital Chat Station (również z Chin). Coś więc musi być na rzeczy.

Sony IMX903 to nowe i zaawansowane funkcje

Co zaoferuje niestandardowy moduł Sony IMX903? Przecieki wspominają m.in. o zaawansowanych funkcjach i tu wymienia się konstrukcję warstwową zapewniająca lepszą wydajność, 14-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) umożliwiający wysokiej jakości konwersję danych obrazu oraz technologię DCG dla lepszego zakresu dynamiki i kontroli szumów. Powinno to oczywiście przełożyć się na możliwość robienia lepszych zdjęć.

W zeszłym roku różnice w kamerach obu telefonów również występowały. iPhone 15 Pro Max otrzymał lepszy teleobiektyw względem mniejszego modelu, który zapewnił m.in. lepsze możliwości z zakresu zoomu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla głośnika HomePod

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło