iOS 17.5.1 i iPadOS 17.5.1. Co nowego z aktualizacją?

iOS 17.5.1 i iPadOS 17.5.1 to nowe uaktualnienia, które Apple udostępniło po kilku dniach od wydania z numerkiem 17.5. Jak dobrze wiemy, w tym ostatnim pojawił się poważny błąd. Nowa aktualizacja ma na celu jego wyeliminowanie, a więc próżno szukać tu nowości. Zobaczmy, co nowego wprowadza patch.

Co nowego w iOS 17.5.1 i iPadOS 17.5.1

iOS 17.5.1 oraz iPadOS 17.5.1 to aktualizacje, których wykaz zmian jest bardzo krótki. Apple wspomina tylko o jednej poprawce. Changelog widoczny jest niżej.

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki błędów, a także rozwiązuje sporadyczny problem, który powodował, że zdjęcia z uszkodzoną bazą danych mogły ponownie pojawiać się w bibliotece aplikacji Zdjęcia, nawet jeśli zostały usunięte.

Użytkownicy iPhone’ów i iPadów zaczęli skarżyć się na ten błąd w zasadzie niedługo po wydaniu aktualizacji z numerkiem 17.5. W bibliotece zdjęć zaczęły ponownie pojawiać się starsze fotki, które wcześniej usunięto. Co ciekawe, nawet sprzed kilku lat. Apple w wykazie zmian wspomina, że spowodowane było to uszkodzeniami baz danych, co jednak nie do wszystkich przemawia.

Aktualizacja iOS 17.5.1 i iPadOS 17.5.1 dostępna dla wszystkich

W każdym razie łatki z numerkami 17.5.1 powinny rozwiązać zaistniały problem. Patche są już dostępne dla wszystkich użytkowników zgodnych iPhone’ów oraz iPadów. Można je pobrać udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia.

Nowa aktualizacja nie wprowadza żadnych poprawek błędów związanych z zabezpieczeniami. Nie zabrakło ich jednak w iOS 17.5 i iPadOS 17.5 z ubiegłego tygodnia, gdzie usunięto kilkanaście bugów. Dotyczą one m.in. kernela, Map, Notatek, usługi Znajdź, WebKit, Skrótów czy narzędzia do robienia zrzutów ekranowych.

Natomiast beta testerzy wypatrują obecnie poglądowego wydania iOS 17.6, gdzie pewnie znajdą się jakieś nowości. Nie spodziewajmy się jednak, że będzie ich dużo. Wszak Apple już szykuje się do zapowiedzi dużych aktualizacji oprogramowania dla iPhone’ów i iPadów z numerkami 18, które zobaczymy za kilka tygodni na WWDC24. Tutaj nowych funkcji z pewnością nie zabraknie i obejmą one różne obszary software. Wiemy, że duży nacisk zostanie położony na funkcjonalność opartą na sztucznej inteligencji, bo pod tym względem gigant z Cupertino ostatnimi czasy zaczął odstawać od konkurencji. To ma jednak ulec diametralnym zmianom.

