iPhone SE 4. Cena smartfona Apple nadal ma być atrakcyjna

iPhone SE 4 to smartfon Apple, którego premiera ma odbyć się w 2025 r. Co z ceną? Nowe plotki sugerują, że nadal powinna ona być atrakcyjna. Oczywiście jak na telefony z logo nadgryzionego jabłka. Apple chce, aby cena iPhone SE 4 była zbliżona do obecnej generacji smartfona lub tylko nieznacznie wyższa.

iPhone SE 4 to smartfon Apple, który w przeciekach pojawia się od miesięcy i niedawno do sieci przedostała się specyfikacja techniczna. Dziś już wiemy, że jego premiera planowana jest dopiero na pierwszą połowę 2025 r. Wiele osób zastanawia się nad tym, co z ceną telefonu. Czekają nas podwyżki? Pewne informacje na ten temat dostarczył na platformie X leaker, który ukrywa się za nickiem Revegnus.

Cena iPhone SE 4 ma być nadal atrakcyjna

Źródło twierdzi, że Apple dokłada starań, aby cena modelu iPhone SE 4 pozostała na atrakcyjnym poziomie. Oczywiście w porównaniu do pozostałych telefonów z logo nadgryzionego jabłka, które są po prostu drogie. Czego więc mamy się spodziewać?

Apple dąży do tego, aby nowy smartfon z tej serii w Stanach Zjednoczonych nadal był dostępny w kwocie od 429 dolarów lub nieznacznie wyższej. Nawet jeśli pojawi się jakakolwiek podwyżka, to będzie ona maksymalnie na poziomie 10 proc. To oznacza, że ciągle ma to być kwota niższa od 500 dolarów.

Apple iPhone SE 4 wniesie do serii liczne nowości

Wiemy, że Apple planuje wraz z modelem iPhone SE 4 wprowadzić liczne zmiany. Mają one upodobnić telefon do modelu 14. Najważniejszą nowością będzie wprowadzenie ekranu z notchem, który wyeliminuje z telefonów z logo nadgryzionego jabłka Touch ID. W zamian pojawi się funkcja Face ID, czyli oparte na kamerze TrueDepth rozpoznawanie twarzy.

Następnie mamy znacznie szybszy procesor. Będzie to pewnie czip Apple A17 lub A18. Wyświetlacz ma mieć przekątną na poziomie około 6,1 cala. Oczywiście nie zabraknie również złącza USB C, które zastąpi dotychczasowe Lightning. Aparat fotograficzny nadal ma dysponować jednym obiektywem, który zostanie połączony z 12-megapikselowym sensorem, ale w kamerze z pewnością nie zabraknie także udoskonaleń.

Premiera wiosną przyszłego roku

The Information niedawno raportował (powołując się na własne źródła bliskie planom Apple), że premiera smartfona iPhone SE 4 planowana jest na wiosnę 2025 r. To oznacza, że nowy model zadebiutuje po trzech latach od 3. generacji telefonu, który został zaprezentowany w marcu 2022 r.

Do tego czasu iPhone SE 4 będzie obiektem jeszcze całego mnóstwa przecieków. Telefon zapewne znajdzie grono odbiorców i pozwoli Apple na powalczenie o klientów w niższym przedziale cenowym. Z obecną generacją modelu jest to coraz trudniejsze, bo bazuje on na designie sprzed blisko dekady, który mocno się zestarzał. Najwyższy czas na jego odświeżenie, ale na to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

