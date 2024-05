iPhone 17 Pro Max? Apple szykuje na 2025 r. duże zmiany dla modelu „Slim”

iPhone 17 Pro Max to smartfon Apple, który zadebiutuje w 2025 r., ale nie będzie high-endowym telefonem w ofercie. Tym ma być „iPhone Slim”, które wniesie duże zmiany w designie smartfonów z logo nadgryzionego jabłka. Wśród nich ma pojawić się przeprojektowany aparat fotograficzny z nowym położeniem.

iPhone 17 Pro Max będzie high-endowym telefonem w ofercie Apple na 2025 r.? Wygląda na to, że nie i w przyszłym roku czeka nas coś ekstra. Tym smartfonem ma być tajemniczy model „Slim”, który już pojawiał się w przeciekach. Nowe informacje na temat planów giganta z Cupertino uzyskał serwis The Information. Zobaczmy sobie, czego należy się spodziewać.

iPhone Slim nie zastąpi iPhone’a 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max nie zniknie z oferty i wiemy, że będzie większy względem obecnej generacji. Takie zmiany Apple planuje już na ten rok wraz z modelem 16 Pro Max, który otrzyma ekran o przekątnej 6,9 cala. W ofercie pojawi się jednak jeszcze droższy telefon, który obecnie pojawia się w plotkach z dopiskiem „Slim” w nazwie. Co planuje Apple?

Wiemy, że iPhone Slim ma wprowadzić duże zmiany i będzie to high-endowy telefon, który uzupełni portfolio smartfonów z iOS, jak to było w przypadku modelu X z 2017 r. Urządzenie zostanie znacząco przeprojektowane.

Wiemy, że iPhone Slim otrzyma ekran o przekątnej około 6,5 cala i ma być wizualnie cieńszy od obecnych telefonów z iOS. Stanie się to możliwe za sprawą nowej ramki, która zostanie wykonana z wysokiej klasy aluminium. Dynamiczna wyspa również ma być mniejsza i przy okazji pojawi się znacznie lepszy aparat fotograficzny do selfie, ale szczegóły nie są znane.

Duże zmiany obejmą aparat fotograficzny

Apple ma w planach również duże zmiany obejmujące aparat fotograficzny smartfona iPhone Slim. Kamera zostanie przeprojektowana i ma to być największa modyfikacja w porównaniu do tej, którą w 2017 r. wprowadzono w modelu X. Co ulegnie zmianie?

Aparat fotograficzny zostanie wyśrodkowany w górnej części plecków, co robili już inni producenci smartfonów. Szczegóły nie są jednak znane i nie wiadomo, jak to dokładnie ma wyglądać. Informacje na ten temat poznamy dopiero z czasem.

Cena iPhone Slim wyższa niż modeli Pro Max

Niestety iPhone Slim nie będzie tani. Cena telefonu ma być wyższa względem kwoty, która trzeba obecnie płacić za modele Pro Max, które w Stanach Zjednoczonych dostępne są od 1199 dolarów. Ile więc zapłacimy? To na razie również owiane jest tajemnicą, ale tanio zapewne nie będzie.

Smartfon ponadto otrzyma pod obudową procesor Apple A19, czyli ten sam SoC, który znajdzie się w pozostałych smartfonach z logo nadgryzionego jabłka na 2025 r. Specyfikacja tego układu jest na razie nieznana i na informacje na ten temat również trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

