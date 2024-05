iOS 17.6 beta i co dalej? Jakie plany wydawnicze ma Apple?

iOS 17.6 beta to poglądowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą wkrótce udostępni Apple. Co dalej? Potem przyjdzie czas na program pilotażowy iOS 18. Jednak w międzyczasie firma udostępni użytkownikom własnych telefonów uaktualnienie z numerkiem 17.7. Czego powinniśmy się spodziewać w najbliższych miesiącach?

iOS 17.6 beta, iOS 18 beta oraz iOS 17.7 to nadchodzące aktualizacje, które Apple szykuje z myślą o użytkownikach iPhone’ów. To oprogramowanie będzie udostępniane w najbliższym czasie, co zostanie poprzedzone programami pilotażowymi. Zobaczmy sobie, w jakiej kolejności powinno to nastąpić.

Najpierw iOS 17.6 beta

iOS 17.6 beta to poglądowa wersja nowego systemu dla iPhone’ów, której publiczny program pilotażowy powinien ruszyć na dniach. W zasadzie może to nastąpić w dowolnej chwili, choć Apple zazwyczaj nie robi tego w piątki, a raczej wybiera dni z pierwszej połowy tygodnia.

Apple w iOS 17.6 beta nie udostępni zbyt wiele nowości. W zasadzie to pewnie będzie ich naprawdę mało. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku wydania z numerkiem 16.6 sprzed roku. Program pilotażowy potrwał wtedy dwa miesiące i finalne uaktualnienie zostało udostępnione wszystkim użytkownikom iPhone’ów w drugiej połowie lipca. W tym roku może być podobnie.

Potem iOS 18 beta

Większość użytkowników tak naprawdę czeka na iOS 18 beta, czyli poglądową wersję zupełnie nowej wersji oprogramowania dla iPhone’ów, która ma wprowadzić liczne nowości oraz zmiany. Na publiczny program pilotażowy trzeba będzie jednak trochę poczekać.

Apple najpierw udostępni iOS 18 beta w ręce deweloperów aplikacji. Oni otrzymają pierwsze kompilacje testowe nowych systemów operacyjnych już 10 czerwca. Niedługo po keynote otwierającym WWDC 2024. Publiczny program pilotażowy, w którym udział będą mogli brać wszyscy użytkownicy iPhone’ów, ruszy kilka tygodni później. Dopiero w lipcu. Natomiast finalna aktualizacja powinna być gotowa we wrześniu.

W międzyczasie aktualizacja iOS 17.7

Apple zapewne udostępni przed wrześniowym uaktualnieniem pomniejszą aktualizację w postaci iOS 17.7. Pewnie nastąpi to w okolicy sierpnia, gdzie nowości raczej zabraknie. Te zostaną umieszczone w nowej edycji oprogramowania z numerkiem 18. Firma skupi się na poprawkach błędów oraz innych optymalizacjach. Większość nakładów pracy pochłonie w tym czasie szykowanie się do wrześniowej premiery nowego systemu.

Tak więc jeśli testujecie oprogramowanie od Apple, to już wiecie, czego w najbliższym czasie należy się spodziewać. Oczywiście w międzyczasie mogą pojawić się jeszcze niewielkie łatki z poprawkami błędów, jak na przykład iOS 17.5.1 czy 17.6.1. Stanie się tak, gdy zajdzie potrzeba. Będą to jednak patche bez żadnych nowości, w których zostaną załatane bugi.

