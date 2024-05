iPad Air 7. gen. z Apple M3 już w plotkach. Kiedy premiera tabletu?

iPad Air 7. generacji z Apple M3 to tablet, który zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze plotki związane z tym urządzeniem. Kiedy odbędzie się premiera tabletu? iPad Air 7 z czipem Apple M3 nie zadebiutuje wcześniej niż w 2025 r., a więc trochę sobie poczekamy.

iPad Air 7. generacji to tablet, którego nie zobaczymy na dniach. Urządzenie powinno dostać procesor Apple M3, ale jego premiera nie odbędzie się w krótkim czasie. Wszak za nami dopiero co debiut obecnej wersji sprzętu z czipem M2. Tymczasem wczesne plotki mówią już o kolejnej odsłonie z tej serii.

Tablet iPad Air 7 z czipem Apple M3

Pierwsze plotki związane z tabletami iPad Air 7. generacji pojawiły się na łamach platformy X. Informacje przekazał leaker, który w przeszłości serwował sprawdzone przecieki z obozu giganta z Cupertino. Coś z pewnością musi być na rzeczy, choć na razie są to typowe ogólniki.

Plotki mówią o tym, że iPad Air 7. gen. otrzyma procesor Apple M3 zaprezentowany jesienią 2023 r. To oznacza, że firma nie zamierza od razu dokonać przejścia na układ M4 z tegorocznych modeli Pro. W ten sposób może powstać stała luka pomiędzy obiema seriami tabletów, co oczywiście ma na celu zwiększenie sprzedaży tych droższych urządzeń.

Z drugiej strony dla Apple takie podejście może być nieco problematyczne. Wszak już samo wprowadzenie czipu najpierw do tabletów iPad Pro wywołało pewną konsternację. Przede wszystkim wśród użytkowników komputerów Mac, którzy obecnie dysponują urządzeniami z procesorami co najmniej jednej generacji do tyłu.

Kiedy premiera tabletu iPad Air 7. generacji?

Nowy iPad Air nie zadebiutuje w krótkim czasie. Nie zobaczymy go w tym, a dopiero w drugiej połowie 2025 r. Premiera zapewne odbędzie się jesienią. Jest oczywiście zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach technicznych urządzenia. Design pewnie zostanie zachowany i nadal do wyboru będą dwa warianty – z ekranami Retina o przekątnych 11 i 13 cali.

Tablety pewnie otrzymają wyświetlacze wykonane w technologii LCD. W modelach Pro zaimplementowano już panele OLED-owe i co prawda Apple bierze je również pod uwagę w przypadku serii Air. Dotychczasowe plotki na ten temat mówią jednak o tym, że takie przejście zostanie dokonane najwcześniej w 2026 r. lub nawet w późniejszym czasie, co warto mieć na uwadze.

Tegoroczne iPady Air otrzymały czip Apple M2, który względem M1 oferuje do 50 proc. lepszą wydajność. Natomiast w porównaniu z procesorem A14 Bionic zysk jest nawet trzykrotny. Ceny zaczynają się od 599 dolarów, jak to było w przypadku poprzednich serii. Rynkowa premiera odbywa się dziś, czyli 15 maja.

