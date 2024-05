iOS 17.5 sprawia problemy. Użytkownicy iPhone’ów skarżą się na błąd

iOS 17.5 to najnowsza aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło wcześniej w tym tygodniu. W oprogramowaniu jest specyficzny błąd. Użytkownicy skarżą się po instalacji uaktualnienia iOS 17.5 na problemy, które dotyczą aplikacji Zdjęcia. Czym to się objawia?

iOS 17.5 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło dwa dni temu. Oprogramowanie wprowadza nowości oraz poprawki błędów. Niestety przy okazji pojawiły się pewne problemy, na które skarżą się wybrani użytkownicy telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

iOS 17.5 ma błąd powodujący problemy na iPhone’ach

W jaki sposób objawia się wspomniany błąd? Dotyczy on biblioteki aplikacji Zdjęcia. Część użytkowników iPhone’ów twierdzi, że po instalacji uaktualnienia iOS 17.5 przywracane są fotki skasowane nawet kilka lat temu. Tak więc zapewne powiązane to jest z chmurą iCloud, gdzie przechowywane są kopie zdjęć. Czy dotyczy to również tych skasowanych?

Problemy są o tyle ciekawe, że zdjęcia czy filmy po skasowaniu z biblioteki aplikacji Zdjęcia, są permanentnie usuwane po upłynięciu 30 dni. Nie powinny więc być w ogóle dostępne. Apple na razie nie zabrało głosu w tej sprawie, ale pewnie bada błędy i być może spróbuje w jakiś sposób zaradzić.

