iOS 17.5. Przeczytaj, zanim zainstalujesz nową aktualizację dla iPhone’a

iOS 17.5 to nadchodząca aktualizacja dla iPhone’ów. Co warto wiedzieć przed jej instalacją? Znamy wykaz nowości oraz zmian, choć pewne kwestie Apple oficjalnie przemilczało. Aktualizacja iOS 17.5 zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników iPhone’ów na początku przyszłego tygodnia.

iOS 17.5 to nowa aktualizacja funkcyjna dla iPhone’ów, która do niedawna dostępna była w ramach programu pilotażowego wersji beta. Apple kilka dni temu udostępniło wydanie RC. To oznacza, że uaktualnienie trafi w ręce wszystkich zgodnych telefonów z logo nadgryzionego jabłka już w przyszłym tygodniu. Co warto wiedzieć przed instalacją software? Zebrałam ważne informacje w jednym miejscu.

Aktualizacja iOS 17.5 wprowadza nowości

Nowości w iOS 17.5 trochę jest, choć Apple w oficjalnym wykazie zmian nie wspomniało o wszystkich. Co też m.in. związane jest z dbaniem o własne interesy. Informacje na temat „co nowego” w uaktualnieniu widać poniżej.

Apple News

Tryb offline w Apple News+ zapewnia dostęp do kanału Dzisiaj i karty News+, nawet gdy nie masz połączenia z internetem.

Quartiles – nowa i oryginalna codzienna gra słowna, która jest teraz dostępna w Apple News+.

Tablica wyników w aplikacji News+ Puzzles zapewnia dostęp do nowych danych graczy w Crossword, Mini Crossword i Quartiles, w tym do statystyk.

Powiadomienia o śledzeniu

Wieloplatformowe wykrywanie śledzenia wysyła użytkownikom powiadomienia, jeśli kompatybilny tracker Bluetooth, którego nie są właścicielami, porusza się wraz z nimi, niezależnie od systemu, z którym urządzenie jest sparowane.

W rzeczywistości aktualizacja iOS 17.5 wnosi więcej nowości. W tym bardzo istotnych dla użytkowników iPhone’ów z Unii Europejskiej, którzy mogą instalować aplikacje bezpośrednio ze stron deweloperów oprogramowania. Następnie mamy funkcję stan naprawy. Pozwala ona na niewyłączanie Znajdź oraz blokady aktywacji po oddaniu sprzętu do serwisu. Warto też wspomnieć o zmieniającej się kolorystyce widżetu Podcastów, który dopasowuje się wizualnie do grafiki audycji.

Oczywiście iOS 17.5 wprowadza również wsparcie dla nowych urządzeń, które pokazano na specjalnej konferencji kilka dni temu. Są to nowe tablety iPad Pro i Air oraz ołówek elektroniczny Apple Pencil Pro.

Instalacja iOS 17.5 na wszystkich iPhone’ach na dniach

Apple udostępni finalne wydanie iOS 17.5 dla wszystkich użytkowników zgodnych iPhone’ów na początku przyszłego tygodnia. Nastąpi to pewnie w poniedziałek lub wtorek. Uaktualnienie zawiera też pewnie poprawki błędów, w tym związanych z zabezpieczeniami.

Oczywiście na nowej aktualizacji dla użytkowników iPhone’ów się nie skończy. W drodze są także uaktualnienia macOS 14.5, watchOS 10.5 oraz tvOS i iPadOS z numerkami 17.5. Właściciele sprzętów Apple będą więc wkrótce mieli co robić.

źródło: opracowanie własne