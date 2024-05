iPhone 16 Pro otrzyma nie tylko większy ekran. Apple szykuje coś jeszcze

iPhone 16 Pro otrzyma nowy ekran, który ma być większy. Plotki na ten temat krążą po sieci od dawna. Okazuje się, że w planach Apple są także inne zmiany. Wyświetlacz z modeli iPhone 16 Pro stanie się jaśniejszy. Firma planuje w przypadku SDR zmiany, które zaowocują do 20 proc. lepszym współczynnikiem.

iPhone 16 Pro i Max to smartfony, których wyświetlacze mają wprowadzić istotne zmiany. Najwięcej mówi się o większej przekątnej ekranów, co będzie widoczne gołym okiem. Na tym jednak nie koniec, bo Apple planuje coś jeszcze. Czego mamy się spodziewać?

iPhone 16 Pro otrzyma jaśniejszy ekran

Nowe informacje związane z wyświetlaczami modeli iPhone 16 Pro ujawnił jeden z chińskich leakerów, który ukrywa się za nickiem Instant Digital. Twierdzi on, że Apple planuje zwiększyć jasność ekranów. Dotyczy to jednak tylko obrazu SDR. W przypadku HDR nie ma to ulec zmianie.

Ekran smartfonów iPhone 16 Pro w przypadku SDR ma oferować jasność na poziomie 1200 nitów. To o 20 proc. więcej w porównaniu do poprzedniej generacji. Natomiast dla HDR współczynnik pozostanie na dotychczasowym poziomie i wyniesie 1600 nitów.

Oczywiście w przypadku smartfonów z Androidem wartości te są znacznie wyższe. Dobrym przykładem jest tutaj zaprezentowany ostatnio model Realme GT Neo6, który otrzymał wyświetlacz AMOLED-owy o szczytowej jasności na poziomie aż 6000 nitów.

Apple dla ekranów z iPhone 16 Pro szykuje inne zmiany

Zwiększenie jasności to nie wszystko. Apple ma w planach także inne zmiany, które obejmą wyświetlacze modeli iPhone 16 Pro i Max. Przede wszystkim będą one większe. Przekątne mają zostać zwiększone do 6,3 i 6,9 cala. W ten sposób Max stanie się największym telefonem w historii smartfonów z logo nadgryzionego jabłka.

Oczywiście większe przekątne pociągną za sobą także pewien wzrost rozdzielczości obrazów. Zapewne nie będzie to jednak zbyt duży wzrost, bo Apple pewnie będzie chciało zachować dotychczasowy współczynnik pikseli na cal w postaci 460 ppi.

Mówi się też o tym, że dynamiczna wyspa ma być nieco bardziej kompaktowa, a ramki znajdujące się wokoło ekranów będą rekordowo cienkie. Z pewnością pojawią się także inne ulepszenia. Na szczegóły trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać.

Apple z myślą o smartfonach iPhone 16 Pro planuje również inne zmiany. W szczególności obejmujące aparaty fotograficzne, gdzie obiektyw ultraszerokokątny ma zostać połączony z 48-megapikselowym sensorem. Natomiast w mniejszym telefonie zostanie umieszczony bardziej zaawansowany teleobiektyw z 5-krotnym zoomem, który w zeszłym roku zaimplementowano w wersji Max.

Premiera nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka odbędzie się we wrześniu tego roku. Do tego czasu będą one obiektem jeszcze wielu przecieków, które przyniosą nam więcej informacji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla głośnika HomePod

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło