iOS 18 z nową Siri. Apple szykuje zmiany dla iPhone’ów oparte na AI

iOS 18 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadzi liczne nowości oraz zmiany. Wśród nich będzie nowa Siri. Apple spędziło sporo tygodni na badaniu możliwości rozwoju własnej asystentki cyfrowej. Wraz z iOS 18 ma pojawić się sporo funkcji AI, czyli opartych na sztucznej inteligencji, w tym partnerów.

iOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która zbliża się wielkimi krokami. Uaktualnienie wprowadzi wiele nowości oraz liczne zmiany, nad którymi Apple pracowało w ciągu ostatnich miesięcy. Wśród nich będzie nowa Siri, czyli odświeżona asystentka głosowa, o czym raportuje The New York Times.

Nowa Siri z iOS 18 bardziej użyteczna

Apple podjęło decyzje związane z odświeżeniem własnej asystentki głosowej pod koniec zeszłego roku i zdecydowała o tym kadra kierownicza firmy. Duży udział w tym mieli starszy wiceprezes ds. inżynierii oprogramowania Craig Federighi oraz starszy wiceprezes ds. uczenia maszynowego i strategii sztucznej inteligencji John Giannandre, którzy spędzili tygodnie na testowaniu ChatGPT OpenAI. Tak zrodziła się koncepcja związana z nową Siri, gdyż obecna jej wersja została uznana za przestarzałą.

Wynika to też z faktu, że zespołowi odpowiedzialnemu za rozwój sztucznej inteligencji oraz asystentki cyfrowej nie poświęcano w ostatnim czasie należytej uwagi. Skutkowało to również brakiem możliwości zatrzymania czołowych pracowników związanych z rozwijaniem AI.

W raporcie czytamy również, że Apple zaczęło odczuwać coraz większą presję ze strony konkurencji, która na tym polu poczyniła duże kroki do przodu. Zaczęto więc myśleć nawet o tym, że iPhone staje się pomału „głupią cegłą”.

Apple stawia na zmiany związane z AI

To wszystko sprawiło, że gigant z Cupertino podjął się dużej reorganizacji, której efekty mamy zobaczyć już wraz z aktualizacją iOS 18 dla iPhone’ów, której publiczna premiera powinna odbyć się we wrześniu. Najpierw czeka nas zapowiedź oprogramowania, a to nastąpi już za kilka tygodni. W pierwszej połowie czerwca, w trakcie pierwszego dnia WWDC24.

Nowa Siri trafi nie tylko do iPhone’ów wraz z uaktualnieniem iOS 18. Będzie również częścią pozostałych systemów operacyjnych na inne urządzenia, które również zobaczymy w trakcie czerwcowego WWDC24. Mowa oczywiście m.in. o macOS 15 czy iPadOS 18.

Apple chce, aby Siri z iOS 18 i pozostałych systemów była bardziej użyteczna. Głównie w kwestii realizowania codziennych zadań, jak podsumowywanie tekstu, dodawanie elementów do przypomnień czy ustawianie timerów. Ma stać się także bardziej „rozmowna”. To oznacza, że umożliwi prowadzenie lepszych konwersacji głosowych z użytkownikami.

Przy okazji wiemy, że Apple jest już bliskie sfinalizowania rozmów z OpenAI, którego rozwiązania planuje wykorzystać na własnych urządzeniach. Rozmowy prowadzono również z Google.

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne