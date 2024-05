iOS 17.5 RC i iPadOS 17.5 RC. Co nowego wraz z aktualizacją?

iOS 17.5 RC i iPadOS 17.5 to uaktualnienia, które Apple udostępni dziś wieczorem. Co nowego wprowadzi aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów oraz iPadów? Nowości nie zabraknie. Edycje RC systemów iOS 17.5 i iPadOS 17.5 najpierw trafią w ręce deweloperów oraz testerów. Potem dostaną je wszyscy użytkownicy.

iOS 17.5 RC i iPadOS 17.5 RC to w zasadzie sfinalizowane wersje systemów operacyjnych, które przez ostatnie kilka tygodni były dostępne w ramach beta testów. Apple przekazało, że wkrótce trafią one w ręce wszystkich użytkowników. Najpierw jednak otrzymają je deweloperzy oraz członkowie biorący udział w publicznym programie pilotażowym. Co nowego tu znajdziemy?

Co nowego w iOS 17.5 i iPadOS 17.5

Apple w oprogramowaniu iOS 17.5 i iPadOS 17.5 umieściło trochę nowości, choć nie ma ich tak dużo, jak to było w przypadku wydania z numerkiem 17.4. Co nie zmienia faktu, że warto zobaczyć, co nowego się pojawi oraz jakie zmiany czekają na użytkowników iPhone’ów i iPadów.

Jedną z najważniejszych nowości dla użytkowników iPhone’ów z Unii Europejskiej jest dodanie możliwości instalacji aplikacji ze stron internetowych deweloperów. Najpierw umożliwiono to z innych sklepów poza App Store. Wraz z iOS 17.5 Apple idzie o krok dalej. Nie będzie to jednak powszechna praktyka, bo twórcom postawiono wymagania.

Apple daje taką możliwość większym twórcom, którzy mają aktywne konta deweloperskie przez co najmniej dwa lata. Ponadto muszą mieć aplikacje z co najmniej milionem instalacji z App Store w danym roku.

Następnie mamy opcję Stan naprawy. To spore udogodnienie podczas ewentualnej naprawy telefonu. Pozwala to na wysłanie iPhone’a do serwisu bez dezaktywowania funkcji Znajdź i blokady aktywacji. Potem mamy zmieniający kolory widżet z aplikacji Podcasty. Najpierw funkcję dodano w becie systemu iOS 17.4, ale finalna aktualizacja została jej pozbawiona. Teraz ma to ulec zmianie.

iPadOS 17.5 oraz iOS 17.5 to także wsparcie dla nowych urządzeń, które zobaczymy w trakcie majowej konferencji „Let loose”. Mowa o nowych iPadach oraz Apple Pencil Pro, bo istnieje duża szansa na to, że pod taką nazwą zadebiutuje nowy ołówek elektroniczny giganta z Cupertino.

iOS 17.5 RC i iPadOS 17.5 RC najpierw dla testerów

Wersje RC systemów iOS 17.5 oraz iPadOS 17.5 będą już w zasadzie sfinalizowanymi, które Apple udostępni dla wszystkich użytkowników. Najpierw jednak dostaną je testerzy oraz deweloperzy aplikacji. Powinno to nastąpić jeszcze dziś wieczorem po specjalnej konferencji. Natomiast pozostali właściciele iPhone’ów i iPadów będą musieli poczekać dłużej, bo do przyszłego tygodnia.

W przyszłym tygodniu Apple udostępni także aktualizacje na inne urządzenia. Są to watchOS 10.5, macOS 14.5, tvOS 17.5 oraz visionOS 1.2. Uaktualnienia wprowadzą też pewnie poprawki błędów. W tym związanych z zabezpieczeniami.

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne