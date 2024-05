iPhone 17 Slim. Apple szykuje zmiany w portfolio smartfonów?

iPhone 17 Slim to smartfon, który w 2025 r. ma rzekomo zastąpić model Plus. Czyżby Apple szykowało się do wprowadzenia zmian w portfolio własnych telefonów? Przecieki sugerują, że iPhone 17 Slim miałby dostać tylko nieznacznie mniejszy wyświetlacz. W ofercie nadal mają być jednak cztery smartfony.

Przed nami premiera smartfonów z iOS na ten rok, które zobaczymy we wrześniu. W 2025 r. Apple również ma wprowadzić na rynek cztery telefony. Możliwe jednak, że w portfolio pojawi się pewna nowość, którą nazwano „iPhone 17 Slim”. Co to za urządzenie?

Apple iPhone 17 Slim zamiast modelu Plus

Kilka lat temu Apple zdecydowało się wprowadzić do oferty modele Mini, które to jednak nie sprzedawały się zbyt dobrze. Dlatego postanowiono wymienić je w portfolio na coś innego i tak pojawiły się telefony z dopiskiem Plus. Natomiast w 2025 r. mają one zostać zastąpione przez smartfona iPhone 17 Slim. Szczegóły na ten temat przekazał analityk firmy Haitong International Securities, Jeff Pu.

Analityk uważa, że iPhone 17 Slim zastąpi w portfolio telefonów Apple Plusa i będzie to nieco mniejsze urządzenie. Jednak tylko nieznacznie, bo otrzyma ono ekran o przekątnej 6,6 cala. W Plusach znajdują się 6,7-calowe wyświetlacze. To nie pierwszy raz, gdy pojawiają się tego typu plotki. Podobne informacje przekazał jakiś czas temu Ross Young.

Apple wprowadzi do portfolio cztery smartfony iPhone 17

Model Slim miałby stanowić nowość, ale w ofercie nadal mają znajdować się cztery smartfony. Pozostałe trzy to podstawowy iPhone 17 oraz Pro i Pro Max. Każdy z nich ma dostać ekran o innej przekątnej i będą to 6,1, 6,3 oraz 6,9 cala. W modelach Pro te zmiany pojawią się już w tym roku.

Ponadto Pu wspomina o pewnych zmianach, które obejmą design telefonów. Tytanowa ramka miałaby pojawić się tylko w najdroższym iPhonie 17 Pro Max. W pozostałych trzech ma być aluminiowa. Natomiast dynamiczna wyspa ma stać się bardziej kompaktowa. Będzie to możliwe m.in. za sprawą zredukowania rozmiarów dla elementów odpowiadających za obsługę funkcji Face ID.

Smartfony iPhone 17 z większą pamięcią RAM

iPhone 17 i 17 Slim mają ponadto otrzymać 8 GB pamięci RAM. Natomiast w modelach Pro i Pro Max Apple ma ją zwiększyć rzekomo do 12 GB. Ponadto w planach jest wymiana przedniej kamerki na taką, która ma 24-megapikselowy sensor i dotyczy to wszystkich czterech smartfonów.

Czy tak będzie, to przekonamy się dopiero za ponad rok. Premiery smartfonów z serii iPhone 17 spodziewamy się w okolicy września 2025 r. do tego czasu będą one jeszcze obiektem całego mnóstwa przecieków. Jeff Pu nierzadko mylił się w kwestii planów giganta z Cupertino. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w tym przypadku i odpowiedź poznamy nieprędko, co z pewnością warto mieć na uwadze.

