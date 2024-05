iOS 18 i funkcje AI. CEO Apple zapowiada przewagę nad konkurencją

iOS 18 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która ma wnieść liczne funkcje AI. CEO Apple, Tim Cook w trakcie omawiania wyników firmy nie ujawnił szczegółów. Przekazał jednak, że sztuczna inteligencja z iOS 18 ma mieć przewagę nad konkurencją. To oznacza, że Apple szykuje coś dla użytkowników coś ekstra.

iOS 18 zostanie zaprezentowane za kilka tygodni. Użytkownicy iPhone’ów wraz z nową aktualizacją mogą liczyć na ogrom nowości. Na liście są także nowe funkcje AI. Wygląda na to, że Apple planuje nas zaskoczyć. CEO firmy, Tim Cook w trakcie omawiania ostatnich wyników finansowych ujawnił, że mamy spodziewać się czegoś, co określił „przewagą nad konkurencją”. Co to oznacza?

CEO Apple zapowiada wraz z iOS 18 przewagę nad konkurencją

Apple udostępniło wyniki kwartalne wcześniej w tym tygodniu. Tim Cook w trakcie ich omawiania ujawnił rąbka tajemnicy dotyczącego sztucznej inteligencji oraz iPhone’ów. W kontekście generatywnej AI przekazał następujące słowa.

Nadal jesteśmy optymistycznie nastawieni do naszych możliwości w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji. Dokonujemy znaczących inwestycji i nie możemy się doczekać, aby wkrótce podzielić się z naszymi klientami kilkoma bardzo ekscytującymi rzeczami. Wierzymy w transformacyjną moc i obietnicę sztucznej inteligencji, a także uważamy, że mamy zalety, które wyróżnią nas w tej nowej erze, w tym unikalne połączenie bezproblemowej integracji sprzętu, oprogramowania i usług firmy Apple, przełomowy Apple Silicon z naszymi przodującymi w branży silnikami neuronowymi oraz nasze niezachwiana koncentracja na prywatności, która leży u podstaw wszystkiego, co tworzymy. – CEO Apple, Tim Cook

Oczywiście Cook miał na myśli system operacyjny iOS 18 dla iPhone’ów, który zostanie oficjalnie zaprezentowany w przyszłym miesiącu. Co prawda nie użył tej konkretnej nazwy, ale wiemy, że chodzi właśnie o to oprogramowanie. Funkcje AI dla smartfonów z logo nadgryzionego jabłka w ostatnim czasie były obiektem całego mnóstwa przecieków. Coś więc z pewnością jest na rzeczy. I jakby tego było mało, to pojawiły się nowe informacje.

Funkcje AI z iOS 18 obejmą Siri i Spotlight oraz więcej

Nowe informacje na temat zmian i nowości obejmujących sztuczną inteligencję z iOS 18 dla iPhone’ów uzyskał serwis AppleInsider. Dotyczą one Safari, Siri, Spotlight i nie tylko. Czego mamy się spodziewać?

Wiemy, że Safari umożliwi na iPhone’ach (ale też Macach z macOS 15) dostęp do czegoś, co obecnie nazywane jest „inteligentnym przeglądaniem”. Pozwoli to na generowanie krótkich podsumowań ze stron. Asystentka głosowa Siri ma otrzymać podobną funkcjonalność, która ma działać w aplikacji Wiadomości. Ma to polegać na analizowaniu treści z iMessage oraz generowaniu podpowiedzi w zależności od kontekstu rozmowy.

Natomiast wraz ze Spotlight z iOS 18 użytkownicy iPhone’ów mogą liczyć na lepsze wyniki wyszukiwania. Będą one działać w powiązaniu z innymi aplikacjami i tu wymienia się m.in. Kontakty oraz Kalendarz.

