iOS 18 i macOS 15 to nowości w Safari. Nie tylko nowe funkcje AI

iOS 18 i macOS 15 to duże aktualizacje dla sprzętów Apple, które są w drodze. Wraz z nimi pojawi się Safari 18, czyli nowa odsłona przeglądarki internetowej. Jakie nowości otrzyma? Wiemy, że Safari z iOS 18 oraz macOS 15 otrzyma nowe funkcje AI, ale na tym nie koniec. Apple szykuje dla aplikacji więcej zmian.

iOS 18 oraz macOS 15 to dwa systemy operacyjne Apple, które zostaną oficjalnie zaprezentowane w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Nastąpi to w trakcie czerwcowej konferencji WWDC24, gdzie zobaczymy również tvOS i iPadOS 18, watchOS 11 i visionOS 2.0. Przy okazji wśród nowości nie zabraknie także odświeżonej przeglądarki Safari. Co nowego gigant szykuje z myślą o tej aplikacji?

Nowości dla Safari w iOS 18 i macOS 15

Wraz z aktualizacjami iOS 18 oraz macOS 15 Apple planuje wprowadzić nową odsłonę przeglądarki Safari z numerkiem 18. Aplikacja ma otrzymać m.in. nowe funkcje AI, czyli oparte na sztucznej inteligencji. To rozwiązanie, na które producent kładzie w tym roku duży nacisk.

Użytkownicy Safari będą mogli korzystać z przeglądania i podsumowywania tekstu wspomaganego sztuczną inteligencją. Podobne rozwiązanie dostępne jest w przeglądarce internetowej Arc. Ma za to odpowiadać duży model językowy Ajax, który ma skanować tekst w celu znalezienia odpowiednich tematów.

Apple planuje również zaimplementować funkcje, które wpłyną na poprawę prywatności użytkowników. Ma pojawić się coś w stylu internetowej gumki, która pozwoli usuwać dane elementy podczas przeglądania stron. Następnie mamy zaktualizowany interfejs, który ma otrzymać pasek podobny do tego z iPadOS. W ten sposób Safari zaoferuje na różnych platformach bardziej ujednolicony oraz spójny wygląd.

Powyższe funkcje są obecnie testowane przez pracowników Apple i nie ma pewności, że będą one gotowe na premierę Safari 18. Możliwe, że część z nich pojawi się później. Na przykład wraz z mniejszymi aktualizacjami systemów w postaci iOS 18.1 czy macOS 15.1. Nie można tego wykluczyć.

Prezentacja iOS 18 oraz macOS 15 blisko

Apple zaprezentuje światu systemy operacyjne macOS 15 oraz iOS 18 w przyszłym miesiącu. Nastąpi to 10 czerwca, czyli pierwszego dnia konferencji WWDC24 dla deweloperów. Potem otrzymają oni pierwsze wersje poglądowe beta oprogramowania. Publiczny program pilotażowy ruszy później. Spodziewamy się, że nastąpi to w lipcu.

Plotki mówią o tym, że iOS 18 ma szansę być największą aktualizacją oprogramowania dla iPhone’ów w całej historii telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Na rewolucję w interfejsie użytkownika raczej się nie zanosi, ale pojawi się całe mnóstwo nowości oraz nowych funkcji, które z pewnością usprawnią korzystanie ze smartfonów Apple. Finalne uaktualnienie zostanie poprzedzone kilkoma miesiącami testów. Przed premierą dla wszystkich, która odbędzie się we wrześniu.

