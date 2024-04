iPad Pro z Apple M4. Nowe tablety otrzymają nowszy czip?

iPad Pro w nowej wersji debiutuje za kilka dni. Przecieki mówią o tym, że nadchodzące tablety z iPadOS mogą otrzymać czip Apple M4. To oznacza, że firma pominęłaby układ M3. Czy to jednak możliwe? iPad Pro z Apple M4 jeszcze w tym roku wydaje się być mało prawdopodobny lub doszło do poważnych zmian.

iPad Pro z Apple M4 jeszcze w tym roku? Mało tego, bo na dniach? Jeśli śledzicie cykl wydawniczy giganta z Cupertino, to zapewne wydaje się to być mało prawdopodobne. Tymczasem informacje na ten temat przekazał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino.

Nowe tablety iPad Pro z Apple M4 zaskoczeniem

Nowe tablety iPad Pro mają zadebiutować za kilka dni. Ich premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu, bo została zaplanowana na 7 maja. Tego dnia odbędzie się specjalna konferencja, która upłynie nam pod hasłem „Let loose„. Do tej pory w plotkach pojawiały się informacje o układzie M3, co wydawało się naturalnym posunięciem. Tymczasem producent może mocno zaskoczyć.

Gurman twierdzi, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nowe tablety iPad Pro otrzymają jednak nowszy czip. Tym procesorem jest niezapowiedziany jeszcze układ Apple M4. Co prawda pojawiał się on w przeciekach i nawet mówiono o premierze jeszcze w tym roku. Jednak chyba nikt nie sądził, że w pierwszej kolejności powędruje on pod obudowy tabletów. Stawiano na nowe komputery z linii Mac.

Apple M4 to czip nastawiony na AI

Czy więc nowy iPad Pro rzeczywiście może dostać czip Apple M4 z pominięciem obecnej generacji, czyli M3? Mogłoby się tak stać w wyniku dużych zmian, które oczywiście mają swój cel.

Procesor Apple M4 ma być nastawiony na funkcje AI, czyli oparte na sztucznej inteligencji. Firma stara się rozwijać tego typu technologie, aby nie zostać w tyle za konkurencją. Efekty tych prac zobaczymy już wraz z nowym oprogramowaniem, czyli m.in. iOS 18 dla iPhone’ów.

Dlatego przeskoczenie czipu M3 i implementacja nowego procesora w tabletach iPad Pro z tego względu na pewno ma sens. Trudno jednak stwierdzić, jak to wpłynie na odbiór Maców z obecnym układem. Wszak ich sprzedaż może spaść, bo klienci będą mieli wrażenie, że kupują sprzęt ze starszym rozwiązaniem. Jest to z pewnością problem, który w Cupertino brano pod uwagę.

Jeśli iPad Pro rzeczywiście otrzyma czip Apple M4, to będzie to i tak spore zaskoczenie. Co prawda mające swoje wytłumaczenie, ale mimo wszystko. To by również oznaczało, że firma skróci odstępy czasu, które dzielą poszczególne generacje układów. Wszak seria M3 została zapowiedziana jesienią 2023 r., czyli zaledwie około pół roku temu.

Wszystko wyjaśni się już w trakcie majowej konferencji Apple. Może właśnie z powodu M4 firma zdecydowała się na specjalny event, którego normalnie nowym iPadom Pro by nie poświęcono? Tego nie wiemy.

