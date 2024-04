iOS 18. Apple planuje odświeżyć liczne aplikacje na iPhone’a

iOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’a, która ma wprowadzić liczne nowości. Gigant planuje odświeżyć także wbudowane w system aplikacje. Wraz z uaktualnieniem do iOS 18 nowe funkcje otrzymają Mail, Notatki, Zdjęcia, Freeform czy Fitness. Zobaczmy, co nowego ma w planach Apple.