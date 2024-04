iPhone 16 Pro Max otrzyma większy ekran. Jak to wpłynie na wymiary i wagę?

iPhone 16 Pro Max ma urosnąć. Smartfon otrzyma większy ekran, co też przełoży się na inne wymiary. Co z wagą i czy taka zmiana również będzie miała na to wpływ? Zobaczmy sobie, co już wiemy pod tym względem o modelu Apple iPhone 16 Pro Max. Pewne różnice będą, ale nie powinny one być zbyt odczuwalne.

iPhone 16 Pro Max według plotek ma być największym smartfonem w ofercie Apple od samego początku telefonów z iOS. Ekran będzie większy i tutaj przecieki wskazują na blisko 6,9-calowy wyświetlacz. Co z wagą i jak to wpłynie na wymiary? Spróbujmy udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Jaki ekran otrzyma iPhone 16 Pro Max

Wiemy, że iPhone 16 Pro Max ma otrzymać ekran o rekordowej przekątnej wśród wszystkich telefonów z iOS. Kilka lat temu Apple zdecydowało się na 6,7-calowe wyświetlacze. W 2024 r. telefon otrzyma panel OLED-owy o jeszcze większych rozmiarach.

Apple w modelu iPhone 16 Pro Max umieści ekran OLED-owy o przekątnej około 6,85 cala. Na opakowaniu znajdzie się informacja o 6,9-calowym wyświetlaczu, gdyż parametr zostanie zaokrąglony w górę. Jak to wpłynie na ogólne wymiary telefonu?

Wymiary modelu iPhone 16 Pro Max i waga

Z informacji, które przedostały się do sieci wynika, że iPhone 16 Pro Max na dłuższej krawędzi ma 163 mm. Na krótszej jest to 77,58 mm. Dla porównania w zeszłorocznym telefonie wymiary to 159,9 × 76,7 mm. Największa zmiana widoczna jest więc na długości, bo wyniesie nieco ponad 3 mm. Grubość obudowy nie ma ulec zmianie i nadal będzie to 8,25 mm.

Waga telefonu również nieco wzrośnie. W przypadku modelu iPhone 16 Pro Max ma to być 225 g, czyli nieznacznie więcej w porównaniu do poprzednika. Jednak o 15 g mniej niż w smartfonie 14 Pro Max z 2022 r. Smartfon jest lżejszy m.in. dzięki zmianie bocznej ramki na tytanową.

Apple iPhone 16 Pro również otrzyma większy ekran

Zmiany obejmą także mniejszy z modeli iPhone 16 Pro. W tym przypadku ekran również urośnie o około 0,2 cala do rozmiaru 6,3 cala. Wymiary to 149,6 × 71,45 mm vs 146,6 × 70,6 mm dla telefonu z 2023 r. Waga ma być większa o 7 g i wyniesie 194 g.

Apple zdecydowało się na implementację większego ekranu w modelach z serii Max w 2020 r. Wtedy iPhone 12 Pro Max dostał 6,7-calowy ekran i ten towarzyszył nam przez parę lat w kilku kolejnych generacjach. Warto dodać, że powyższe zmiany nie mają objąć dwóch tańszych telefonów z linii 16. Najtańszy smartfon nadal ma mieć 6,1-calowy wyświetlacz, a w wersji Plus będzie to 6,7 cala.

Premiera nowych smartfonów Apple ma odbyć się we wrześniu 2024 r. Dokładny termin nie jest na razie znany i poznamy go bliżej planowanej prezentacji. Do tego czasu nowe telefony będą obiektem jeszcze całego mnóstwa przecieków.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla głośnika HomePod

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: 9to5Mac