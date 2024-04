iPadOS 18 dla iPadów z nową aplikacją. Apple kazało na nią długo czekać

iPadOS 18 wprowadzi na tablety iPad długo wyczekiwaną nowość. To nowa aplikacja, którą będzie kalkulator. Apple kazało na nią czekać naprawdę długo. Wraz z wrześniową aktualizacją iPadOS 18 taka aplikacja powinna w końcu trafić na iPady i kto wie, a może zaskoczy pewną funkcjonalnością?

iPadOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania dla tabletów Apple iPad, która zostanie udostępniona zapewne we wrześniu. Jej oficjalna zapowiedź odbędzie się wcześniej, bo już za kilka tygodni. Wygląda na to, że wraz z uaktualnieniem pojawi się nowa aplikacja, na której dostępność gigant z Cupertino kazał czekać kilkanaście lat.

Wraz z iPadOS 18 tablety Apple iPad z aplikacją Kalkulator

Apple wraz z aktualizacją iPadOS 18 dla iPadów planuje w końcu wprowadzić na własne tablety aplikację Kalkulator. Niby takie narzędzie wydaje się podstawowym, ale na tych urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka było one nieobecne przez 14 lat. Teraz ma to w końcu ulec zmianie.

Wiemy też, że nowa aplikacja może mieć dużo wspólnego z odświeżonym Kalkulatorem, który Apple szykuje z myślą o aktualizacji macOS 15 dla komputerów Mac. Informacje na ten temat pojawiły się kilka dni temu. Szczegóły projektu poznamy zapewne w trakcie czerwcowej konferencji WWDC 2024.

