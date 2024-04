iPad Air 6 i iPad Pro M3 z datą premiery. Zobaczymy też Apple Pencil 3

iPad Air 6 i iPad Pro M3 to tablety, które pojawiają się w przeciekach od dawna. Dokładna data premiery do tej pory pozostawała owiana tajemnicą. Do teraz, bo firma przerwała milczenie i wysłała zaproszenie na specjalne wydarzenie, które odbędzie się w przyszłym miesiącu. Przed WWDC24 czeka nas więc majowa konferencja. W trakcie eventu zobaczymy również nowy ołówek elektroniczny Apple Pencil 3.

Data premiery tabletów iPad Air 6 i iPad Pro M3

Już wcześniej w sieci pojawiały się plotki, jakoby iPad Air 6 i iPad Pro M3 miały zadebiutować w drugiej połowie przyszłego miesiąca. I rzeczywiście, bo datą premiery jest 7 maja. Tego dnia odbędzie się specjalne wydarzenie poświęcone nowościom z logo nadgryzionego jabłka.

Majowa konferencja Apple rozpocznie się o 19:00 naszego czasu. Wydarzenie będzie dostępne do obejrzenia online i upłynie pod hasłem „Let Loose”. Co ciekawe, co potwierdził sam Tim Cook, dla eventu stworzono sześć grafik i na jednej z nich widać ołówek elektroniczny firmy. Gigant daje nam w ten sposób do zrozumienia, że 7 maja zostanie pokazany także nowy Apple Pencil 3.

Majowa konferencja „Let Loose” także z Apple Pencil 3

Apple Pencil 3 to nowy ołówek elektroniczny, który szykuje gigant z Cupertino z myślą o iPadach. Tim Cook udostępnił na swoim profilu animację, którą widać poniżej. Szef firmy jasno daje do zrozumienia, że w trakcie majowej konferencji zobaczymy również ten produkt.

Na temat Apple Pencil 3 wiadomo obecnie niewiele. Prawdopodobnie nowy ołówek elektroniczny giganta z Cupertino otrzyma wymienne końcówki magnetyczne. Spodziewajmy się również złącza USB C.

Apple iPad Air 6 i iPad Pro M3 wniosą liczne nowości

Nowe tablety Apple zapowiadają się ciekawie. Zacznijmy od tańszego modelu, którym jest iPad Air 6. Wiemy, że wśród najważniejszych nowości będzie procesor M2 oraz wariant z większym ekranem. Będzie to 12,9-calowy wyświetlacz, a więc podobny do tego z modelu Pro.

Natomiast nowy iPad Pro to przede wszystkim najnowsze procesory Apple M3 oraz ekrany wykonane w technologii OLED-owej. Zmiana wyświetlaczy była jedną z przyczyn pewnych opóźnień w premierze, do której doszło. Początkowo urządzenia miały zadebiutować w marcu, ale tego terminu nie udało się dotrzymać.

W pierwszej połowie maja czeka nas również premiera nowych aktualizacji systemów operacyjnych. Są to iPadOS i iOS 17.5, które obecnie znajdują się na etapie beta testów. Wraz z nimi Apple udostępni także macOS 14.5, watchOS 11.5, tvOS 17.5 oraz visionOS 1.2.

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne