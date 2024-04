Apple Watch series X i zmiany. Co nowego otrzyma smartwatch z watchOS 11?

Apple Watch series X to jubileuszowy smartwatch z logo nadgryzionego jabłka. Co nowego wniesie nowy zegarek z watchOS 11? Producent szykuje pewne zmiany. W modelu Apple Watch series X ma pojawić się specjalny mechanizm magnetyczny zaprojektowany z myślą o paskach. Na tym nowości w smartwatchu się nie kończą.

Apple Watch series X to smartwatch z watchOS 11, którego premiera ma odbyć się we wrześniu 2024 r. Będzie to specjalny zegarek z okazji 10-lecia tego typu urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. Z tej okazji gigant z Cupertino szykuje pewnie zmiany, które w plotkach pojawiają się od dłuższego czasu. Co nowego się pojawi?

Co nowego wraz z Apple Watch series X

Smartwatch Apple Watch series X ma wprowadzić pewne zmiany wizualne oraz funkcjonalne. Już latem zeszłego roku pojawiły się informacje, jakoby producent pracował nad nowym mechanizmem dla pasków, gdzie zostanie wykorzystane rozwiązanie magnetyczne. Plotki na ten temat przekazał Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone szczegóły dotyczące planów Tima Cooka oraz spółki.

Zacznijmy od tego, że obecny system mocowania pasków w zegarkach z watchOS polega na wsuwaniu końcówek w specjalne szczeliny. Gniazdo to zajmuje także trochę miejsca wewnątrz smartwatchy Apple Watch. Nowe rozwiązania ma być magnetyczne i sprawi, że w obudowie nie będzie potrzebna dodatkowa przestrzeń.

Obudowa smartwatcha Apple Watch series X będzie cieńsza

Gurman kilka miesięcy temu stwierdził, że zaoszczędzone miejsce umożliwi zmniejszenie grubości obudowy zegarków i ta stanie się cieńsza. Kolejnym plusem jest to, że uzyskaną przestrzeń można będzie wykorzystać w innym celu. Na przykład do umieszczenia większej baterii, co oczywiście mogłoby przełożyć się na dłuższy czas pracy urządzeń na jednym naładowaniu.





Grafiki koncepcyjne smartwatcha Apple Watch series X (źródło: X/concept_central)

Na podstawie plotek powstały grafiki koncepcyjne Apple Watch series X, które możecie zobaczyć w artykule. Oczywiście nie są to oficjalne rendery i finalnie zmiany te mogą wyglądać inaczej, co warto mieć na uwadze. Możliwe jednak, że będą przypominały to, co tu widać. To okaże się z czasem. Być może dopiero wraz z premierą nowych zegarków, bo firmie pewnie uda się dochować nowy design do debiutu.

watchOS 11 dla Apple Watch z zapowiedzią w czerwcu

Prezentacja nowego systemu operacyjnego dla smartwatchy Apple Watch odbędzie się w czerwcu. W trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC24 dla deweloperów. Wtedy firma zaprezentuje najważniejsze nowości oraz ogłosi kompatybilne urządzenia, które kilka miesięcy później otrzymają aktualizację. Przecieki mówią o tym, że wsparcia zostanie pozbawiony model series 4.

watchOS 11 nie ma być dużą aktualizacją oprogramowania. Niedługo po zapowiedzi system trafi w ręce deweloperów. Później przyjdzie czas na publiczny program pilotażowy wersji beta, który ruszy w lipcu. Natomiast finalnego uaktualnienia dla wszystkich użytkowników można spodziewać się we wrześniu.

