iOS 18 dla iPhone’a z nową aplikacją Notatki. Co nowego szykuje Apple?

iOS 18 wprowadzi do iPhone’ów wiele nowości i wśród nich będą także odświeżone aplikacje. Jedną z nich są Notatki. Co nowego Apple szykuje z myślą o tym oprogramowaniu? Wraz z iOS 18 czeka go sporo zmian. Wygląda na to, że firma chce powalczyć z platformą Microsoft OneNote. Zobaczmy, czego się spodziewać.