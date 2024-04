iPhone 16 Pro. Apple może rozwiązać jeden z większych problemów aparatu

iPhone 16 Pro otrzyma udoskonalony aparat fotograficzny. Wygląda też na to, że mogą zniknąć pewne problemy, które od lat dokuczają właścicielom telefonów Apple. Mowa o flarach, które pojawiają się na zdjęciach. Apple w kamerze modeli iPhone 16 Pro może ich uniknąć i ma to stać się możliwe poprzez nowe rozwiązanie.

iPhone 16 Pro zadebiutuje za kilka miesięcy. Obecnie nowe smartfony Apple już teraz są w ogniu przecieków. Ich premiera jest jednak planowana dopiero na wrzesień. Tymczasem pojawiły się nowe informacje. Tym razem obejmujące problemy z kamerą, na które użytkownicy skarżą się od lat. Możliwe, że aparat fotograficzny z tegorocznych modeli w końcu będzie ich pozbawiony. O czym mowa?

Aparat telefonów Apple i problemy od lat

Jeśli użytkujecie telefony z logo Apple od dłuższego czasu, to pewnie znacie te problemy. Aparat fotograficzny iPhone’ów czasem pozostawia na zdjęciach tak zwane flary i na fotkach może występować efekt ghostingu. Dzieje się tak podczas próby fotografowania z występującym jasnym źródłem światła. Na przykład Słońcem. Możliwe, że wraz z modelami iPhone 16 Pro odejdzie to w końcu w nie pamięć.

Apple przymierza się do implementacji nowego rozwiązania dla obiektywów. Ma to pozwolić uniknąć efektu ghostingu czy flar na zdjęciach. Co to za technologia?

Smartfony iPhone 16 Pro z nowym ALD

Tym rozwiązaniem jest nowe ALD, czyli specjalny proces wykorzystywany do osadzania warstw w obiektywach. Informacje na ten temat przekazały koreańskie źródła, które powiązane są z łańcuchem dostaw.

Apple dzięki nowej technologii będzie mogło w smartfonach z serii iPhone 16 Pro bardzo precyzyjnie przygotować obiektywy. Stanie się to możliwe poprzez kontrolę grubości i składu. W konsekwencji stanie się wykonalne nakładanie bardzo cienkich warstw materiałów na elementy kamery.

Podobne rozwiązanie można wykorzystać do nakładania powłok antyrefleksyjnych na obiektywy, które chronią przed niechcianymi odbiciami. Dzięki temu dotychczasowe problemy występujące na zdjęciach z telefonów z logo nadgryzionego jabłka mogą zniknąć. Czy tak się jednak stanie, to przekonamy się dopiero z czasem.

Aparat modeli iPhone 16 Pro z innymi udoskonaleniami

Na tym nie koniec i wiemy, że Apple z myślą o aparatach fotograficznych z modeli iPhone 16 Pro planuje więcej zmian. Najważniejszą z nich będzie prawdopodobnie wymiana dotychczasowego sensora 12 MP współpracującego z obiektywem ultraszerokokątnym na 48-megapikselowy czujnik. Obecnie taki działa tylko w połączeniu z głównym obiektywem szerokokątnym. Taka zmiana jest planowana również dla teleobiektywu, ale dopiero na 2025 r.

Kamera nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka z pewnością otrzyma także wiele innych ulepszeń. Wiemy, że mniejszy iPhone 16 Pro otrzyma nowy teleobiektyw, który Apple w zeszłym roku umieściło tylko w modelu Max.

