iOS 18 i funkcje AI. Apple chce je realizować na iPhone’ach

iOS 18 to duża aktualizacja dla iPhone’ów. Wiemy, że oprogramowanie wprowadzi nowe funkcje AI, czyli oparte na sztucznej inteligencji. Jak będą realizowane te opcje? Apple chce, aby w iOS 18 zadania bazujące na AI odbywały się na urządzeniach. To oznacza, że nie będą w tym celu wykorzystywane chmura i serwery.

iOS 18 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która ma wnieść sporo nowości opartych na sztucznej inteligencji. Funkcje AI mają odgrywać w tym uaktualnieniu wielkie znaczenie i Apple nadało im swoisty priorytet. Nowe informacje na temat planów giganta z Cupertino dostarczył Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu firmy.

Funkcje AI z iOS 18 na iPhone’ach

Gurman w trakcie Q&A przekazał następujące słowa związane z planami Apple dotyczącymi AI, których spodziewamy się na iPhone’ach wraz z aktualizacją iOS 18. Jej zapowiedź odbędzie się już za kilka tygodni.

Ponieważ świat czeka na dużą prezentację dużej sztucznej inteligencji Apple 10 czerwca, wygląda na to, że początkowa fala funkcji będzie działać wyłącznie na urządzeniu. Oznacza to, że nie ma żadnego komponentu do przetwarzania w chmurze dla dużego modelu językowego firmy, czyli oprogramowania obsługującego nowe możliwości — Mark Gurman

Co to oznacza w praktyce? Początkowo Apple będzie chciało, aby funkcje AI z uaktualnienia iOS 18 były realizowane bezpośrednio na telefonach. Z wyłączeniem infrastruktury bazującej na chmurze oraz specjalnych serwerach. Rodzi to pewne pytania związane z dostępnością nowych rozwiązań na starszych iPhone’ach. Wszak do tego potrzebne są jeszcze odpowiednio wydajne podzespoły. Dlatego pewne opcje mogą pojawić się wraz z aktualizacją tylko na nowszych modelach. Szczegóły na ten temat nie są jednak znane.

Apple inwestuje w infrastrukturę dla sztucznej inteligencji

Mimo to Apple w ostatnim czasie poczyniło duże zakupy związane z rozwojem infrastruktury dla sztucznej inteligencji. Związane to było z zakupem licznych serwerów dla AI. Informacje na ten temat potwierdzili dwaj znani analitycy powiązani z łańcuchami dostaw. Są to Ming Chi Kuo oraz Jeff Pu.

Ponadto Gurman dodaje, że pewne funkcje AI z aktualizacji iOS 18 mogą bazować na przetwarzaniu w chmurze. Wiąże się to m.in. z ewentualnymi negocjacjami, które Apple prowadzi z Google w związku z wykorzystaniem Gemini czy Microsoftem oraz chińskim Baidu. W tym ostatnim przypadku związane jest to z zapewnieniem podobnej funkcjonalności w Państwie Środka.

Apple zaprezentuje iOS 18 na WWDC 2024

Apple zamierza pochwalić się systemem iOS 18 dokładnie 10 czerwca, czyli pierwszego dnia konferencji WWDC 2024. Tam zobaczymy również watchOS 11, macOS 15 oraz tvOS i iPadOS z numerkami 18. Potem ruszą beta testy. Publiczny program pilotażowy planowany jest na lipiec.

iOS 18 ma szansę być największą aktualizacją oprogramowania dla iPhone’ów w historii. Mówią o tym różne źródła. Funkcje AI odegrają dużą rolę w tym systemie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na czerwcową zapowiedź.

