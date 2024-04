iPhone SE 4 to smartfon, którego premiera ma odbyć się dopiero w pierwszej połowie 2025 r. Tymczasem do sieci już teraz wyciekła niemal kompletna specyfikacja techniczna urządzenia. Jaka będzie cena iPhone SE 4 i co zaoferuje nowy telefon? Na temat tego urządzenia marki Apple wiemy już naprawdę sporo.

iPhone SE 4 to smartfon, który jest w ogniu przecieków. Mimo że premiera odbędzie się dopiero w 2025 r. Spodziewamy się, że nastąpi to w pierwszej połowie przyszłego roku. Cena powinna być atrakcyjna, jak na standardy Apple. Tymczasem do sieci przedostała się prawie kompletna specyfikacja techniczna telefonu.

Cena iPhone SE 4 powinna być atrakcyjna

Dokładna cena iPhone SE 4 nie jest na razie znana. Domyślamy się jednak, że Apple będzie chciało utrzymać poziom poniżej 500 dolarów. Poprzednik debiutował w kwocie od 429 dolarów. Możliwe, że ulegnie ona pewnym zmianom, ale nawet jeśli tak się stanie, to pewnie będą one całkiem niewielkie.

Z drugiej strony iPhone SE 4 ma wprowadzić wiele zmian. Nie tylko wizualnych, ale również obejmujących funkcjonalność. W tym funkcję Face ID i dla Apple może to być pretekst do zwiększenia cen. Nawet jeśli tak się stanie, to pewnie nadal będzie to mniej od 500 dolarów (w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej).

Ekran OLED i czip Apple A16

Apple iPhone SE 4 otrzyma 6,1-calowy ekran OLED LTPS z notchem oraz odświeżaniem obrazu w standardowych 60 Hz. Następnie mamy procesor A16, który znamy z modeli 14 Pro oraz tańszych 15. Czip ma być wspomagany przez 6 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane spodziewajmy się trzech opcji – 128, 256 oraz 512 GB.

Aparat fotograficzny ma dostać jeden obiektyw ze światłem przysłony f/1.8. Ma on współpracować z 12-megapikselowym sensorem Sony IMX503. Zabraknie jednak wsparcia dla tryby nocnego. Bateria ma pojemność około 3300 mAh i ma wspierać ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 20 W oraz technologię MagSafe.

Ponadto iPhone SE 4 dostanie modem 5G Snapdragon X70, Bluetooth 5.3, UWB U1 oraz Wi-Fi 6. Złącze zostanie wymienione z Lightning na USB C z kontrolerem 2.0. Urządzenie ma wymiary 148,5 × 71,2 × 7,8 mm i waży 166 g. Ramka zostanie wykonana z aluminium serii 7000, a przód oraz tył zostaną pokryte szkłem, ale nie będzie to osłona ceramiczna. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Apple iPhone SE 4 – specyfikacja techniczna

6,1-calowy ekran OLED LTPS z odświeżaniem obrazu w 60 Hz

procesor Apple A16

6 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka Facetime – brak szczegółów

aparat fotograficzny f/1.8 12 MP

bateria o pojemności około 3300 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X70

dual SIM

złącze USB C

Face ID

148,5 × 71,2 × 7,8 mm

166 g

iOS 18

