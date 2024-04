Apple M4. Firma stawia w czipie dla komputerów Mac na AI

Apple M4 to nowy czip dla komputerów Mac, który ujrzy światło dzienne dopiero za jakiś czas. Firma zamierza w tym procesorze mocno skupić się na AI. To oznacza, że wraz z Apple M4 zostanie postawiony duży nacisk na zadania powiązane ze sztuczną inteligencją, w co gigant z Cupertino obecnie sporo inwestuje.

Apple M4 to procesor dla komputerów Mac, który jest już w trakcie opracowywania. Co nie dziwi, bo producent wprowadził już portfolio układów z serii M3 i obecnie czekamy już tylko na premierę wariantu Ultra. Nowe informacje sugerują, że duży nacisk zostanie położony na AI. Sztuczna inteligencja to obszar, w który firma ostatnio sporo inwestuje. Czego powinniśmy się spodziewać?

Apple M4 i nacisk na sztuczną inteligencję

Rąbka tajemnicy na temat planów giganta z Cupertino uchylił Mark Gurman, który w przeszłości serwował wiele sprawdzonych informacji z obozu firmy Tima Cooka. Co ważne, premiera nowego procesora ma odbyć się jeszcze w tym roku. Pierwsze komputery Mac z czipem Apple M4 mają pojawić się jesienią. Mimo że od debiutu maszyn z M3 upłynie dopiero około jeden rok.

Apple wraz z układami M4, których w rodzinie będzie co najmniej trzy, zamierza położyć duży nacisk na obsługę zadań opartych na AI. Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większe znacznie również w PC i to wpływa na słabnącą sprzedaż Maców. Gigant chce więc temu zaradzić i planuje to zrobić właśnie poprzez wprowadzenie do oferty komputerów z nowym układem.

Sztuczna inteligencja odegra także duże znaczenie w oprogramowaniu firmy. Już w czerwcu na WWDC 2024 odbędzie się zapowiedź iOS 18 oraz macOS 15, gdzie AI ma znaleźć wiele zastosowań. Niedawno dowiedzieliśmy się, że w planach jest wprowadzenie nowej funkcji o nazwie asystent przeglądania Safari, choć jego dokładne przeznaczenie na razie owiane jest tajemnicą.

Czipy Apple M4 w trzech wersjach

Wiemy, że w drodze są co najmniej trzy nowe układy z rodziny Apple M4. Podstawowa wersja ukrywa się pod nazwą kodową Donan. Pozostałe dwa mają kryptonimy Brava oraz Hidra.

Donan ma trafić do podstawowych wersji laptopa MacBook Pro oraz modeli z serii Air. Otrzyma je też wyjściowy Mac Mini. Brava znajdzie się pod obudowami droższych komputerów z serii MacBook Pro, Mac Mini i Studio. Natomiast Hidra została zaprojektowana dla mocarnego Maca Pro.

Pierwsze komputery Mac z czipami Apple M4 mają pojawić się w ofercie przed końcem 2024 r. Kolejne w ciągu przyszłego roku. Informacje związane z implementacją funkcji opartych na sztucznej inteligencji poznamy już za kilka tygodni. Nastąpi to 10 czerwca, czyli w trakcie keynote otwierającego WWDC 2024, gdzie zapewne zostanie ujawnionych sporo nowości opartych na AI dla produktów z logo nadgryzionego jabłka.

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne