iOS 18 na iPhone’ach z nową funkcją. To asystent przeglądania Safari

iOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka, którą zobaczymy za kilka tygodni. Tymczasem do sieci przedostają się kolejne informacje związane z nowościami, które Apple szykuje z myślą o iPhone’ach. Rąbka tajemnicy na ten temat ujawnił ponownie Nicolás Álvarez.

iOS 18 na iPhone’ach z asystentem przeglądania Safari

Apple wraz z aktualizacją iOS 18 planuje wprowadzić do iPhone’ów nową funkcję o nazwie asystent przeglądania Safari. Niestety jej przeznaczenie nie jest znane. Wiemy jednak, że wykorzystuje ona infrastrukturę Private Relay do wysyłania danych do Apple, co ma uniemożliwić śledzenie.

Drugą z nowości jest szyfrowanie wyszukiwania wizualnego. To funkcja, która jest już dostępna w Spotlight, ale wraz z nowym elementem zabezpieczającym sprawi, że prywatność użytkowników ulegnie polepszeniu. Zapowiedź iOS 18 odbędzie się w trakcie WWDC 2024, czyli w czerwcu. Wtedy powinniśmy poznać szczegóły tych dwóch funkcji.

