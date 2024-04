iPhone 16 Pro Max otrzyma większy ekran. Cena smartfona Apple też urośnie?

iPhone 16 Pro Max urośnie. Apple planuje w telefonie umieścić blisko 6,9-calowy ekran. Będzie to prawie o 0,2 cala więcej. Czy z tego powodu cena iPhone 16 Pro Max również zostanie podniesiona? Niekoniecznie, bo Apple szuka oszczędności na etapie produkcji, co powinno przynieść korzyści także klientom.

iPhone 16 Pro Max to smartfon, który ma być większy od poprzednika. Apple po kilku latach przywiązania do ekranów o jednakowej przekątnej przymierza się do czegoś większego. Teoretycznie mogą więc nieco wzrosnąć koszty produkcji. Co za tym idzie, również cena telefonu, ale niekoniecznie musi się tak stać.

Ekran modelu iPhone 16 Pro Max będzie większy

Apple planuje w tegorocznych telefonach zaimplementować większe wyświetlacze. iPhone 16 Pro Max będzie największym smartfonem z iOS w historii. Jeśli plotki na ten temat są prawdziwe, to wyświetlacz urośnie do rozmiaru 6,85 cala. To oznacza, że producent na opakowaniu umieści pewnie informacje o 6,9-calowym panelu.

Tak więc wyświetlacz modelu iPhone 16 Pro Max stanie się większy o około 0,2 cala. W mniejszym telefonie będzie to panel OLED-owy o przekątnej 6,27 cala, czyli na pudełku pewnie pojawi się informacja o 6,3 cala.

W rzeczywistości wcale nie musi się to przełożyć na odczuwalnie większe gabaryty urządzeń. Apple zastosuje tu pewien trik. Mowa o węższych ramkach, które znajdują się w obszarze ekranu, gdzie nie jest wyświetlany obraz. Jego aktywna część stanie się po prostu większa, o co firma zresztą poprosiła kluczowych dostawców w postaci Samsung Display oraz LG Display.

Cena iPhone 16 Pro Max nie musi wzrosnąć

Sporo osób zastanawia się nad tym, jak wzrosną koszty produkcji nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Co za tym idzie, również ewentualnie cena końcowa smartfonów dla klientów. Tak jednak nie musi być.

Cena modelu iPhone 16 Pro Max może pozostać niezmieniona względem poprzedników. Apple może nieco więcej płacić za ekrany, ale z drugiej strony szuka oszczędności na innych komponentach. Dlatego od lat firma coraz bardziej dywersyfikuje dostawców. Właśnie po to, aby zaoszczędzić na kosztach.

Samo LG również znalazło sposób na to, aby oszczędzić na kosztach produkcji ekranów. W tym celu pozyskało drugiego dostawcę komponentów IC, gdzie wcześniej polegało na jednym. Tym nowym jest tajwański Novatek, o czym raportują koreańskie media branżowe.

Jest więc spora szansa na to, że ceny smartfonów iPhone 16 Pro i 16 Pro Max pozostaną niezmienione względem poprzedników. To oznacza, że nadal będą to kwoty zaczynające się w Stanach Zjednoczonych od (odpowiednio) 999 oraz 1199 dolarów. Te w Polsce zależą od pewnych czynników i mogą ulec jakimś zmianom, ale o tym przekonamy się pewnie dopiero we wrześniu tego roku.

